https://crimea.ria.ru/20250622/rf-nastaivaet-na-priznanii-referendumov-v-krymu-i-novykh-regionakh---putin-1147415196.html
РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин
РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин - РИА Новости Крым, 22.06.2025
РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин
Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин, видео опубликовано в ТГ-канале Павла Зарубина. РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T14:21
2025-06-22T14:21
2025-06-22T14:42
владимир путин (политик)
крым
видео
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новые регионы россии
политика
павел зарубин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин, видео опубликовано в ТГ-канале Павла Зарубина."Необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность - к тому, что было прописано в декларации о независимости. Нейтральный внеблоковый статус и - безъядерный. Во-вторых, необходимо исходить из волеизъявления людей, которые проживают на определенных территориях и в конце концов признать это волеизъявление, потому что воля народа - это и есть то, что мы называем демократия", - сказал Владимир Путин.И добавил, что необходимо признать референдумы, которые проведены в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), крым, видео, референдум, новые регионы россии, политика, павел зарубин
РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин
Путин: я настаиваю на признании результатов референдумов в новых регионах и в Крыму"
14:21 22.06.2025 (обновлено: 14:42 22.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин, видео опубликовано в ТГ-канале Павла Зарубина.
"Я настаиваю на признании этого факта, потому что его отсутствие будет означать возможность для возобновления вооруженного конфликта", — сказал президент России.
"Необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность - к тому, что было прописано в декларации о независимости. Нейтральный внеблоковый статус и - безъядерный. Во-вторых, необходимо исходить из волеизъявления людей, которые проживают на определенных территориях и в конце концов признать это волеизъявление, потому что воля народа - это и есть то, что мы называем демократия", - сказал Владимир Путин.
И добавил, что необходимо признать референдумы, которые проведены в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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