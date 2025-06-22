https://crimea.ria.ru/20250622/rf-nastaivaet-na-priznanii-referendumov-v-krymu-i-novykh-regionakh---putin-1147415196.html

РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин

РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин - РИА Новости Крым, 22.06.2025

РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин

Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин, видео опубликовано в ТГ-канале Павла Зарубина. РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T14:21

2025-06-22T14:21

2025-06-22T14:42

владимир путин (политик)

крым

видео

референдум

новые регионы россии

политика

павел зарубин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин, видео опубликовано в ТГ-канале Павла Зарубина."Необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность - к тому, что было прописано в декларации о независимости. Нейтральный внеблоковый статус и - безъядерный. Во-вторых, необходимо исходить из волеизъявления людей, которые проживают на определенных территориях и в конце концов признать это волеизъявление, потому что воля народа - это и есть то, что мы называем демократия", - сказал Владимир Путин.И добавил, что необходимо признать референдумы, которые проведены в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крым, видео, референдум, новые регионы россии, политика, павел зарубин