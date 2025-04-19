https://crimea.ria.ru/20250419/priznaet-li-tramp-rossiyskiy-krym--mnenie-1145812462.html

Признает ли Трамп российский Крым – мнение

Признает ли Трамп российский Крым – мнение - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Признает ли Трамп российский Крым – мнение

Заявления американских СМИ о возможном признании Крыма российским со стороны США звучат на фоне того, что окружению президента Штатов Дональда Трампа необходимо РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T13:13

2025-04-19T13:13

2025-04-19T13:13

эксклюзивы риа новости крым

крым

сша

россия

политика

внешняя политика

в мире

мнения

наталья киселева

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/58/1114705821_0:189:3076:1919_1920x0_80_0_0_43ba1f05a82c3298b9ab5290c862beda.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявления американских СМИ о возможном признании Крыма российским со стороны США звучат на фоне того, что окружению президента Штатов Дональда Трампа необходимо как-то выходить из сложной ситуации по урегулированию на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривает возможность признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял.Чтобы выйти из этой патовой ситуации, Белому дому надо искать какие-то решения, этим и объясняются подобные громкие заявления, полагает эксперт.По ее словам, российская сторона тоже может заявлять, например, что признает продление договоров о свободной ассоциации с США трех стран Океании – Микронезии, Маршалловых островов и Палау. На статус этих в прошлом американских колоний, а сегодня условно суверенных государств, подобные российские заявления никак не повлияют, как не влияют на российский статус Крыма высказывания о его признании или непризнании со стороны американских и любых других политиков, отметила политолог.Что же касается возможности признания Крыма со стороны США, то если Трампу будет выгодно это сделать, пусть даже из имиджевых побуждений, он это сделает, считает руководитель крымского филиала ФоРГО. Киселева напомнила в этой связи, что в свой первый президентский срок Трамп сначала признал Иерусалим столицей Израиля на фоне хора возмущений так называемого "мирового сообщества", а потом своим указом признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами."Повлияли ли эти решения на мирное урегулирование палестино-израильского конфликта? Нет. Просто в Белом доме не могут и не хотят признать, что мир изменился, и Штаты утратили свою гегемонию на политической карте мира", - констатировала она.Политолог при этом подчеркнула, что ни Крым, ни Севастополь, ни еще четыре исторических региона, возвратившиеся в состав России, не нуждаются в признании их российского статуса со стороны каких-либо международных организаций или стран, в том числе и США."В мире на протяжении более 100 лет на разных территориях проводятся референдумы по выходу из состава государств и образованию новых или вхождению в состав других стран. При этом вопрос признания или непризнания таких процессов не требует чьего-то одобрения", - добавила специалист.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма российским: что для этого должно произойти – экспертМИД России: признание Крыма – вопрос времениКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США

крым

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сша, россия, политика, внешняя политика, в мире, мнения, наталья киселева, дональд трамп