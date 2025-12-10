Рейтинг@Mail.ru
Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/ildaru-abdrazakovu-prisvoeno-pochetnoe-zvanie-narodnogo-artista-rf-1151553987.html
Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ
Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Народный артист РФ" художественному руководителю Севастопольского государственного театра оперы и... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T17:02
2025-12-10T17:02
театр
севастополь
новости севастополя
культура
крым
новости крыма
театр оперы и балета в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142547479_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_126c63e3f30e621077a31da13e4644b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Народный артист РФ" художественному руководителю Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдару Абдразакову. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля."За большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу – художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Севастопольский государственный театр оперы и балета", – говорится в документе.Владимир Путин также присвоил заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борису Вахрушеву почетное звание заслуженного географа России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали лауреатов государственной премии республикиПутин наградил заместителя главреда "России сегодня" Дмитрия ГруздеваВ Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142547479_147:0:1280:850_1920x0_80_0_0_d38ac6368c3d06e3c513235f48400f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, севастополь, новости севастополя, культура, крым, новости крыма, театр оперы и балета в севастополе
Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ

Худруку Севастопольского театра Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ

17:02 10.12.2025
 
© Telegram министра культуры РФ Ольги ЛюбимовойРуководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков
Руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков
© Telegram министра культуры РФ Ольги Любимовой
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Народный артист РФ" художественному руководителю Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдару Абдразакову. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"За большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу – художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Севастопольский государственный театр оперы и балета", – говорится в документе.
Владимир Путин также присвоил заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борису Вахрушеву почетное звание заслуженного географа России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму назвали лауреатов государственной премии республики
Путин наградил заместителя главреда "России сегодня" Дмитрия Груздева
В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ
 
ТеатрСевастопольНовости СевастополяКультураКрымНовости КрымаТеатр оперы и балета в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ
16:55В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах
16:43ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
16:42Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников
16:34Путин присвоил почетное звание крымскому географу Борису Вахрушеву
16:31В Севастополе закрыли рейд
16:10Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
15:55В Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт
15:51Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады
15:44Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню
15:09На Украине украли сотни миллионов на ремонте дорог – НАБУ
14:43В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
14:28Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
14:18В степном Крыму газифицировали еще три села
13:58Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
13:48В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
13:39Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
13:27Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
13:15Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
13:06В Крыму выпадет первый снег
Лента новостейМолния