Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ
Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Народный артист РФ" художественному руководителю Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдару Абдразакову.
2025-12-10T17:02
2025-12-10T17:02
2025-12-10T17:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Народный артист РФ" художественному руководителю Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдару Абдразакову. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля."За большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу – художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Севастопольский государственный театр оперы и балета", – говорится в документе.Владимир Путин также присвоил заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борису Вахрушеву почетное звание заслуженного географа России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали лауреатов государственной премии республикиПутин наградил заместителя главреда "России сегодня" Дмитрия ГруздеваВ Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ
Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ
Худруку Севастопольского театра Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ