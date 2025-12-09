Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали лауреатов государственной премии республики - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Крыму назвали лауреатов государственной премии республики
В Крыму назвали лауреатов государственной премии республики - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Крыму назвали лауреатов государственной премии республики
В Крыму объявили лауреатов государственной премии республики 2025 года за выдающиеся достижения в области литературы, культуры, искусства, науки и техники и в... РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Крыму назвали лауреатов государственной премии республики

Эпический мюзикл "Александр Невский" отмечен государственной премией Крыма

13:22 09.12.2025 (обновлено: 13:48 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму объявили лауреатов государственной премии республики 2025 года за выдающиеся достижения в области литературы, культуры, искусства, науки и техники и в других сферах. В этом году победителями стали 19 работ в 12-ти номинациях, сообщил на заседании президиума Госсовета РК председатель комитета по государственной премии Сергей Юрченко.
Так, в номинации "Архитектура и строительство" премии присуждены авторам и исполнителям работ по реконструкции Кафедрального Александро-Невского собора и Соборной мечети в Симферополе – духовно-патриотических центров Крыма и знаковых архитектурных объектов региона.
В номинации "Театральное искусство, телевидение, кинематография и журналистика" одним из двух победителей стал эпический мюзикл "Александр Невский" постановке Государственного академического музыкального театра Республики Крым (режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РК Владимир Косов, автор музыки – советский и российский композитор Ким Брейтбург).
В номинации "Музыка и исполнительское мастерство" за цикл сольных благотворительных концертов патриотической направленности "Путь к Великой победе" госпремия присуждена вокалисту Дмитрию Полюшкину.
Лучшим литературным произведением жюри признало книгу "Родина позвала" крымского прозаика Анны Зинченко.
Размер государственной премии Крыма с этого года составляет 500 тысяч рублей.
