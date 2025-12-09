https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-nazvali-laureatov-gosudarstvennoy-premii-respubliki-1151517460.html

В Крыму назвали лауреатов государственной премии республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму объявили лауреатов государственной премии республики 2025 года за выдающиеся достижения в области литературы, культуры, искусства, науки и техники и в других сферах. В этом году победителями стали 19 работ в 12-ти номинациях, сообщил на заседании президиума Госсовета РК председатель комитета по государственной премии Сергей Юрченко.Так, в номинации "Архитектура и строительство" премии присуждены авторам и исполнителям работ по реконструкции Кафедрального Александро-Невского собора и Соборной мечети в Симферополе – духовно-патриотических центров Крыма и знаковых архитектурных объектов региона.В номинации "Театральное искусство, телевидение, кинематография и журналистика" одним из двух победителей стал эпический мюзикл "Александр Невский" постановке Государственного академического музыкального театра Республики Крым (режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РК Владимир Косов, автор музыки – советский и российский композитор Ким Брейтбург).В номинации "Музыка и исполнительское мастерство" за цикл сольных благотворительных концертов патриотической направленности "Путь к Великой победе" госпремия присуждена вокалисту Дмитрию Полюшкину.Лучшим литературным произведением жюри признало книгу "Родина позвала" крымского прозаика Анны Зинченко.Размер государственной премии Крыма с этого года составляет 500 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

