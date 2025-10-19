Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ
В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ
В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ - РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих... РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих. Церемония состоялась в Доме офицеров флота, сообщает пресс-служба правительства города.Руководитель региона вручил отцам военнослужащих награды в двух номинациях: "За воспитание Защитника Отечества", чьи дети совершили подвиг в зоне специальной военной операции, и "За воспитание Защитника Отечества и личный пример" – мужчинам, которые сражаются на передовой вместе со своими детьми.В ходе церемонии награду за воспитание Защитника Отечества получили Владислав Белоусов, Владимир Лафака, Олег Маслаков, Юрий Пьянков, Павел Рубаненко, Игорь Сухенко, Леонид Тарасюк и Сергей Череменов.Медалью общественного признания "Отец солдата" за воспитание Защитника Отечества и личный пример награждены Сергей Вареник и Олег Соболев.Медаль "Отец солдата" была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением "Отцы России" и за это время ее получили уже более 3 тысяч человек со всей России.
севастополь, михаил развожаев, награды, общество, участники сво, герои сво, новости севастополя, праздники и памятные даты
В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ

В Севастополе Развожаев вручил медали "Отец солдата" папам российских военных

16:39 19.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе Развожаев вручил медали "Отец солдата" папам российских военных
В Севастополе Развожаев вручил медали Отец солдата папам российских военных
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих. Церемония состоялась в Доме офицеров флота, сообщает пресс-служба правительства города.
Руководитель региона вручил отцам военнослужащих награды в двух номинациях: "За воспитание Защитника Отечества", чьи дети совершили подвиг в зоне специальной военной операции, и "За воспитание Защитника Отечества и личный пример" – мужчинам, которые сражаются на передовой вместе со своими детьми.

"Медаль общественного признания, посвященная отцам, мужчинам, которые воспитали защитников Отечества, настоящих героев — это очень правильный акцент нашей государственной политики, очень правильный сигнал и посыл. Потому что настоящий мужчина может состояться, только если он с самого раннего детства перенимает мужские качества, характер, волю, веру и любовь к Родине у своего отца", - сказал губернатор.

В ходе церемонии награду за воспитание Защитника Отечества получили Владислав Белоусов, Владимир Лафака, Олег Маслаков, Юрий Пьянков, Павел Рубаненко, Игорь Сухенко, Леонид Тарасюк и Сергей Череменов.
Медалью общественного признания "Отец солдата" за воспитание Защитника Отечества и личный пример награждены Сергей Вареник и Олег Соболев.
Медаль "Отец солдата" была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением "Отцы России" и за это время ее получили уже более 3 тысяч человек со всей России.
