https://crimea.ria.ru/20251019/v-sevastopole-v-den-ottsa-nagradili-roditeley-voennosluzhaschikh-rf-1150291037.html
В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ
В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ - РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих... РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T16:39
2025-10-19T16:39
2025-10-19T16:24
севастополь
михаил развожаев
награды
общество
участники сво
герои сво
новости севастополя
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150290372_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_288b514daccad089a7972575186b29b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих. Церемония состоялась в Доме офицеров флота, сообщает пресс-служба правительства города.Руководитель региона вручил отцам военнослужащих награды в двух номинациях: "За воспитание Защитника Отечества", чьи дети совершили подвиг в зоне специальной военной операции, и "За воспитание Защитника Отечества и личный пример" – мужчинам, которые сражаются на передовой вместе со своими детьми.В ходе церемонии награду за воспитание Защитника Отечества получили Владислав Белоусов, Владимир Лафака, Олег Маслаков, Юрий Пьянков, Павел Рубаненко, Игорь Сухенко, Леонид Тарасюк и Сергей Череменов.Медалью общественного признания "Отец солдата" за воспитание Защитника Отечества и личный пример награждены Сергей Вареник и Олег Соболев.Медаль "Отец солдата" была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением "Отцы России" и за это время ее получили уже более 3 тысяч человек со всей России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150290372_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_19b61b249e77779add977df6cc270383.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, награды, общество, участники сво, герои сво, новости севастополя, праздники и памятные даты
В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ
В Севастополе Развожаев вручил медали "Отец солдата" папам российских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих. Церемония состоялась в Доме офицеров флота, сообщает пресс-служба правительства города.
Руководитель региона вручил отцам военнослужащих награды в двух номинациях: "За воспитание Защитника Отечества", чьи дети совершили подвиг в зоне специальной военной операции, и "За воспитание Защитника Отечества и личный пример" – мужчинам, которые сражаются на передовой вместе со своими детьми.
"Медаль общественного признания, посвященная отцам, мужчинам, которые воспитали защитников Отечества, настоящих героев — это очень правильный акцент нашей государственной политики, очень правильный сигнал и посыл. Потому что настоящий мужчина может состояться, только если он с самого раннего детства перенимает мужские качества, характер, волю, веру и любовь к Родине у своего отца", - сказал губернатор.
В ходе церемонии награду за воспитание Защитника Отечества получили Владислав Белоусов, Владимир Лафака, Олег Маслаков, Юрий Пьянков, Павел Рубаненко, Игорь Сухенко, Леонид Тарасюк и Сергей Череменов.
Медалью общественного признания "Отец солдата" за воспитание Защитника Отечества и личный пример награждены Сергей Вареник и Олег Соболев.
Медаль "Отец солдата" была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением "Отцы России" и за это время ее получили уже более 3 тысяч человек со всей России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.