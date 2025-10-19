https://crimea.ria.ru/20251019/v-sevastopole-v-den-ottsa-nagradili-roditeley-voennosluzhaschikh-rf-1150291037.html

В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих. Церемония состоялась в Доме офицеров флота, сообщает пресс-служба правительства города.Руководитель региона вручил отцам военнослужащих награды в двух номинациях: "За воспитание Защитника Отечества", чьи дети совершили подвиг в зоне специальной военной операции, и "За воспитание Защитника Отечества и личный пример" – мужчинам, которые сражаются на передовой вместе со своими детьми.В ходе церемонии награду за воспитание Защитника Отечества получили Владислав Белоусов, Владимир Лафака, Олег Маслаков, Юрий Пьянков, Павел Рубаненко, Игорь Сухенко, Леонид Тарасюк и Сергей Череменов.Медалью общественного признания "Отец солдата" за воспитание Защитника Отечества и личный пример награждены Сергей Вареник и Олег Соболев.Медаль "Отец солдата" была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением "Отцы России" и за это время ее получили уже более 3 тысяч человек со всей России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

