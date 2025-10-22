Путин наградил заместителя главреда "России сегодня" Дмитрия Груздева

https://crimea.ria.ru/20251022/putin-nagradil-zamestitelya-glavreda-rossii-segodnya-dmitriya-gruzdeva-1150356373.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени заместителя главреда медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Груздева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации."За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Груздева Дмитрия Николаевича - заместителя главного редактора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

