После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка

После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка

2025-12-11T08:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. После сильного землетрясения на севере Японии магнитудой 7,5 в том же районе произошло 24 подземных толчка менее чем за два дня, пишет РИА Новости.Минимальная магнитуда новых подземных толчков составила 2,7, максимальная – 6,4. Глубина залегания очага колеблется от 10 до 50 километров, говорится в публикации.Накануне в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Очаг залегал на глубине 37 километров. Подземные толчки ощущались в ряде префектур страны.Еще одно землетрясение магнитудой 7,1 произошло 8 декабря. Была объявлена угроза цунами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строитьЗемлетрясения на Кубани – есть ли риски для КрымаКак землетрясения влияют на рыбу

