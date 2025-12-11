Рейтинг@Mail.ru
После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/posle-silnogo-zemletryaseniya-v-yaponii-proizoshlo-24-novykh-podzemnykh-tolchka-1151564194.html
После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка - РИА Новости Крым, 11.12.2025
После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
После сильного землетрясения на севере Японии магнитудой 7,5 в том же районе произошло 24 подземных толчка менее чем за два дня, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T08:11
2025-12-11T08:11
япония
новости
природа
стихия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. После сильного землетрясения на севере Японии магнитудой 7,5 в том же районе произошло 24 подземных толчка менее чем за два дня, пишет РИА Новости.Минимальная магнитуда новых подземных толчков составила 2,7, максимальная – 6,4. Глубина залегания очага колеблется от 10 до 50 километров, говорится в публикации.Накануне в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Очаг залегал на глубине 37 километров. Подземные толчки ощущались в ряде префектур страны.Еще одно землетрясение магнитудой 7,1 произошло 8 декабря. Была объявлена угроза цунами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строитьЗемлетрясения на Кубани – есть ли риски для КрымаКак землетрясения влияют на рыбу
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:0:1081:811_1920x0_80_0_0_ea9d865e08dd0ba8cd76441106d95330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, новости, природа, стихия, землетрясение
После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка

После сильного землетрясения в Японии зафиксировали 24 новых подземных толчка

08:11 11.12.2025
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. После сильного землетрясения на севере Японии магнитудой 7,5 в том же районе произошло 24 подземных толчка менее чем за два дня, пишет РИА Новости.
Минимальная магнитуда новых подземных толчков составила 2,7, максимальная – 6,4. Глубина залегания очага колеблется от 10 до 50 километров, говорится в публикации.
Накануне в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Очаг залегал на глубине 37 километров. Подземные толчки ощущались в ряде префектур страны.
Еще одно землетрясение магнитудой 7,1 произошло 8 декабря. Была объявлена угроза цунами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
Как землетрясения влияют на рыбу
 
ЯпонияНовостиПриродаСтихияЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского оставить Крым в покое
09:30Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку
09:20Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте
08:48Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага
08:30287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России
08:11После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
07:46Трампу дали совет в Крыму
07:22Жестко ударило по планете: выброс плазмы достиг Земли
06:55Крымский холокост: истории расстрелянных семей
06:37Массированный налет: десятки беспилотников атаковали Москву
06:08Севастопольский стиль: как в регионе создают уникальные вина
00:01Ночью мороз: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 11 декабря
22:53Удар по больнице в Алешках и реакция РФ на слова Трампа: главное за день
22:42Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента
22:39В России зарегистрирован препарат для лечения рака легких
22:27Джонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"
22:1780 человек эвакуировали из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Воронеже
22:13В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе
22:05Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд
Лента новостейМолния