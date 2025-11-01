Рейтинг@Mail.ru
Как землетрясения влияют на рыбу - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/kak-zemletryaseniya-vliyayut-na-rybu-1150592224.html
Как землетрясения влияют на рыбу
Как землетрясения влияют на рыбу - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Как землетрясения влияют на рыбу
Места нереста рыбы и камчатского краба могут измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений, которые произошли на полуострове в этом году. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T21:43
2025-11-01T21:38
россия
рыболовство
рыба
камчатка
новости
росрыболовство
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125366761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dc0fccea7b43a4ec6762652d1af47ee5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Места нереста рыбы и камчатского краба могут измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений, которые произошли на полуострове в этом году. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, уточнив при этом, что в сторону Японии рыба не мигрирует.По словам Шестакова, за пределы экономической зоны России водные биоресурсы не мигрируют, в сторону Японии не уйдут. Собеседник не исключил, что может измениться рельеф дна, но глобально на состояние запасов это не повлияет.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые регулярно фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае был введен режим ЧС природного характера.В сентябре землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Камчатки, после чего в регионе власти объявили угрозу цунами. Позже, по уточненным данным, сообщалось, что магнитуда составила 7,8.Как предположил в комментарии РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
россия
камчатка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125366761_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e667536cc0d7dae2552f34f16a8c319d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рыболовство, рыба, камчатка, новости, росрыболовство, землетрясение
Как землетрясения влияют на рыбу

Землетрясения могут изменить ареал обитания рыбы на Камчатке – Росрыболовство

21:43 01.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛосось
Лосось - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Места нереста рыбы и камчатского краба могут измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений, которые произошли на полуострове в этом году. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, уточнив при этом, что в сторону Японии рыба не мигрирует.

"Мы с ученым обсуждали – в краткосрочной перспективе землетрясение и афтершоки точно никак не повлияют на миграцию рыбы и краба. В среднесрочной перспективе вполне возможно, что изменятся места нереста. То есть в течение 3-5 лет, ученые говорят, что может измениться привычный ареал их обитания", – сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Шестакова, за пределы экономической зоны России водные биоресурсы не мигрируют, в сторону Японии не уйдут. Собеседник не исключил, что может измениться рельеф дна, но глобально на состояние запасов это не повлияет.
На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые регулярно фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае был введен режим ЧС природного характера.
В сентябре землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Камчатки, после чего в регионе власти объявили угрозу цунами. Позже, по уточненным данным, сообщалось, что магнитуда составила 7,8.
Как предположил в комментарии РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
 
РоссияРыболовствоРыбаКамчаткаНовостиРосрыболовствоЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:05За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника
22:51Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен боевиков ВСУ: главное
22:39Россия ввела санкции против представителей украинской власти
22:22От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму
22:06Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:43Как землетрясения влияют на рыбу
21:31Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
21:23Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки
21:05На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
20:48Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники
20:3212 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения
20:07Как распознать фейк – советы эксперта
19:51Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину
19:28На мосту в Инкермане введут реверсивное движение
19:10Сколько россиян гордятся своим гражданством
18:48Россия выступает за соблюдение единой безопасности для всех стран
18:28В Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппа
18:06Проглотил раскрытую булавку – врачи спасли 7-месячного малыша
17:40В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты
17:22Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма
Лента новостейМолния