https://crimea.ria.ru/20251101/kak-zemletryaseniya-vliyayut-na-rybu-1150592224.html

Как землетрясения влияют на рыбу

Как землетрясения влияют на рыбу - РИА Новости Крым, 01.11.2025

Как землетрясения влияют на рыбу

Места нереста рыбы и камчатского краба могут измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений, которые произошли на полуострове в этом году. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T21:43

2025-11-01T21:43

2025-11-01T21:38

россия

рыболовство

рыба

камчатка

новости

росрыболовство

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125366761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dc0fccea7b43a4ec6762652d1af47ee5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Места нереста рыбы и камчатского краба могут измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений, которые произошли на полуострове в этом году. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, уточнив при этом, что в сторону Японии рыба не мигрирует.По словам Шестакова, за пределы экономической зоны России водные биоресурсы не мигрируют, в сторону Японии не уйдут. Собеседник не исключил, что может измениться рельеф дна, но глобально на состояние запасов это не повлияет.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые регулярно фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае был введен режим ЧС природного характера.В сентябре землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Камчатки, после чего в регионе власти объявили угрозу цунами. Позже, по уточненным данным, сообщалось, что магнитуда составила 7,8.Как предположил в комментарии РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

россия

камчатка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рыболовство, рыба, камчатка, новости, росрыболовство, землетрясение