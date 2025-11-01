https://crimea.ria.ru/20251101/kak-zemletryaseniya-vliyayut-na-rybu-1150592224.html
Как землетрясения влияют на рыбу
Как землетрясения влияют на рыбу - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Как землетрясения влияют на рыбу
Места нереста рыбы и камчатского краба могут измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений, которые произошли на полуострове в этом году. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T21:43
2025-11-01T21:43
2025-11-01T21:38
россия
рыболовство
рыба
камчатка
новости
росрыболовство
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125366761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dc0fccea7b43a4ec6762652d1af47ee5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Места нереста рыбы и камчатского краба могут измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений, которые произошли на полуострове в этом году. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, уточнив при этом, что в сторону Японии рыба не мигрирует.По словам Шестакова, за пределы экономической зоны России водные биоресурсы не мигрируют, в сторону Японии не уйдут. Собеседник не исключил, что может измениться рельеф дна, но глобально на состояние запасов это не повлияет.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые регулярно фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае был введен режим ЧС природного характера.В сентябре землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Камчатки, после чего в регионе власти объявили угрозу цунами. Позже, по уточненным данным, сообщалось, что магнитуда составила 7,8.Как предположил в комментарии РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
россия
камчатка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125366761_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e667536cc0d7dae2552f34f16a8c319d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рыболовство, рыба, камчатка, новости, росрыболовство, землетрясение
Как землетрясения влияют на рыбу
Землетрясения могут изменить ареал обитания рыбы на Камчатке – Росрыболовство
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Места нереста рыбы и камчатского краба могут измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений, которые произошли на полуострове в этом году. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, уточнив при этом, что в сторону Японии рыба не мигрирует.
"Мы с ученым обсуждали – в краткосрочной перспективе землетрясение и афтершоки точно никак не повлияют на миграцию рыбы и краба. В среднесрочной перспективе вполне возможно, что изменятся места нереста. То есть в течение 3-5 лет, ученые говорят, что может измениться привычный ареал их обитания", – сказал он в комментарии РИА Новости.
По словам Шестакова, за пределы экономической зоны России водные биоресурсы не мигрируют, в сторону Японии не уйдут. Собеседник не исключил, что может измениться рельеф дна, но глобально на состояние запасов это не повлияет.
На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые регулярно фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае был введен режим ЧС природного характера.
В сентябре землетрясение
магнитудой 7,2 произошло у берегов Камчатки, после чего в регионе власти объявили угрозу цунами. Позже, по уточненным данным, сообщалось, что магнитуда составила 7,8.
Как предположил в комментарии РИА Новости Крым
директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться
еще несколько месяцев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: