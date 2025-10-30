Рейтинг@Mail.ru
В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
В Черном море у побережья Крыма необходимо разместить придонные сейсмостанции. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил старший научный
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Черном море у побережья Крыма необходимо разместить придонные сейсмостанции. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил старший научный сотрудник кафедры физики моря и вод суши МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Андрей Будников."Было бы неплохо расположить донные сейсмостанции в регионе (в Крыму – ред.). Мы логически движемся к расширению сети сейсмологических наблюдений, и на дне морском тоже неплохо было бы их разместить", – сказал он, уточнив, что для этого уже есть как предварительные договоренности, так и практическая возможность.Донные сейсмостанции станут еще одним инструментом для наблюдения за глубинными процессами, и в будущем могут помочь прогнозировать землетрясения, считают ученые.Как сообщила старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН Татьяна Малахова, уже написана заявка на грант в Российский научный Фонд.По ее словам, ученые предполагают, конечно, что сейсмическая активность влияет на выделение газов, как метана, так и других, но насколько сильно это влияние и как оно отражается на объемах газовыделений, необходимо выяснить. Работы в этом направлении ведутся.При этом, по мнению ведущего научного сотрудника Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата НТУ "Сириус" Андрея Яцука, метан и другая группа газов могут отчасти, возможно, даже предвещать землетрясения.Также он отметил, что уже есть примеры, когда за активизацией газов последовали землетрясения. Так, например, было 2011 году перед событиями в Фукусиме, тогда ученые фиксировали "увеличение газовой разгрузки и увеличение количества газовых факелов в морской среде". Вот что-то подобное надо проводить и здесь, и, безусловно, подключать геофизические методы", считает Яцук.Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются.По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет.
черное море
крым
сейсмология, черное море, крым, мнения, землетрясение, землетрясение в крыму, наука и технологии
В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции

В Крыму предлагают разместить придонные сейсмоакустические станции в Черном море

17:38 30.10.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Черном море у побережья Крыма необходимо разместить придонные сейсмостанции. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил старший научный сотрудник кафедры физики моря и вод суши МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Андрей Будников.
"Было бы неплохо расположить донные сейсмостанции в регионе (в Крыму – ред.). Мы логически движемся к расширению сети сейсмологических наблюдений, и на дне морском тоже неплохо было бы их разместить", – сказал он, уточнив, что для этого уже есть как предварительные договоренности, так и практическая возможность.
Донные сейсмостанции станут еще одним инструментом для наблюдения за глубинными процессами, и в будущем могут помочь прогнозировать землетрясения, считают ученые.
Как сообщила старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН Татьяна Малахова, уже написана заявка на грант в Российский научный Фонд.
"Мы хотим сделать у крымских берегов, а, возможно и у кавказских, сеть придонных сейсмоакустических станций и параллельно с этим (вести) гидроакустический мониторинг газовыделений. Если мы увидим связь между сейсмической активностью в регионе и объемом газовыделений, мы сможем судить о том, что сейсмическая обстановка влияет на выделение (метана – ред.)", – пояснила Малахова.
По ее словам, ученые предполагают, конечно, что сейсмическая активность влияет на выделение газов, как метана, так и других, но насколько сильно это влияние и как оно отражается на объемах газовыделений, необходимо выяснить. Работы в этом направлении ведутся.
При этом, по мнению ведущего научного сотрудника Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата НТУ "Сириус" Андрея Яцука, метан и другая группа газов могут отчасти, возможно, даже предвещать землетрясения.
"Метан, а также другая группа комплексных газов, являются хорошими маркерами сейсмической активизации, так что надо на них поглядывать, смотреть, что происходит у нас в регионе с точки зрения так называемого газового предвестника землетрясения", - сказал он.
Также он отметил, что уже есть примеры, когда за активизацией газов последовали землетрясения. Так, например, было 2011 году перед событиями в Фукусиме, тогда ученые фиксировали "увеличение газовой разгрузки и увеличение количества газовых факелов в морской среде". Вот что-то подобное надо проводить и здесь, и, безусловно, подключать геофизические методы", считает Яцук.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются.
По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет.
