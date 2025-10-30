https://crimea.ria.ru/20251030/v-chernom-more-predlagayut-razmestit-pridonnye-seysmostantsii-1150547139.html

В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции

В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции - РИА Новости Крым, 30.10.2025

В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции

В Черном море у побережья Крыма необходимо разместить придонные сейсмостанции. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил старший научный РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T17:38

2025-10-30T17:38

2025-10-30T17:24

сейсмология

черное море

крым

мнения

землетрясение

землетрясение в крыму

наука и технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124370114_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_32ed5f0d172e8e334b4935e49372e9a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Черном море у побережья Крыма необходимо разместить придонные сейсмостанции. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил старший научный сотрудник кафедры физики моря и вод суши МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Андрей Будников."Было бы неплохо расположить донные сейсмостанции в регионе (в Крыму – ред.). Мы логически движемся к расширению сети сейсмологических наблюдений, и на дне морском тоже неплохо было бы их разместить", – сказал он, уточнив, что для этого уже есть как предварительные договоренности, так и практическая возможность.Донные сейсмостанции станут еще одним инструментом для наблюдения за глубинными процессами, и в будущем могут помочь прогнозировать землетрясения, считают ученые.Как сообщила старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН Татьяна Малахова, уже написана заявка на грант в Российский научный Фонд.По ее словам, ученые предполагают, конечно, что сейсмическая активность влияет на выделение газов, как метана, так и других, но насколько сильно это влияние и как оно отражается на объемах газовыделений, необходимо выяснить. Работы в этом направлении ведутся.При этом, по мнению ведущего научного сотрудника Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата НТУ "Сириус" Андрея Яцука, метан и другая группа газов могут отчасти, возможно, даже предвещать землетрясения.Также он отметил, что уже есть примеры, когда за активизацией газов последовали землетрясения. Так, например, было 2011 году перед событиями в Фукусиме, тогда ученые фиксировали "увеличение газовой разгрузки и увеличение количества газовых факелов в морской среде". Вот что-то подобное надо проводить и здесь, и, безусловно, подключать геофизические методы", считает Яцук.Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются.По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удараЗемлетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метра

черное море

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сейсмология, черное море, крым, мнения, землетрясение, землетрясение в крыму, наука и технологии