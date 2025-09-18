https://crimea.ria.ru/20250918/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke-1149547173.html

Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами

Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером в четверг у берегов Камчатки, поле чего в регионе объявили угрозу цунами. Об этом сообщил губернатор края... РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T22:20

2025-09-18T22:20

2025-09-18T22:33

камчатка

землетрясение

стихия

сейсмология

происшествия

новости

цунами

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124412761_0:0:3546:1994_1920x0_80_0_0_5ad2d34ccd03b6e50cc65f16096905b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером в четверг у берегов Камчатки, поле чего в регионе объявили угрозу цунами. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов.По данным губернатора, на данный момент информации о повреждениях жилых домов и инфраструктуры не поступало. При этом все службы переведены в режим повышенной готовности.Как отметили в в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, толчки произошли в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 123 км.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.13 сентября сейсмологи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

камчатка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, землетрясение, стихия, сейсмология, происшествия, новости, цунами, общество