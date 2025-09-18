https://crimea.ria.ru/20250918/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke-1149547173.html
Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами
Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером в четверг у берегов Камчатки, поле чего в регионе объявили угрозу цунами. Об этом сообщил губернатор края... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T22:20
2025-09-18T22:20
2025-09-18T22:33
камчатка
землетрясение
стихия
сейсмология
происшествия
новости
цунами
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124412761_0:0:3546:1994_1920x0_80_0_0_5ad2d34ccd03b6e50cc65f16096905b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером в четверг у берегов Камчатки, поле чего в регионе объявили угрозу цунами. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов.По данным губернатора, на данный момент информации о повреждениях жилых домов и инфраструктуры не поступало. При этом все службы переведены в режим повышенной готовности.Как отметили в в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, толчки произошли в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 123 км.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.13 сентября сейсмологи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
камчатка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124412761_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e16925e1be2977ee8cb2380b8821de92.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, землетрясение, стихия, сейсмология, происшествия, новости, цунами, общество
Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2 и объявлена угроза цунами
22:20 18.09.2025 (обновлено: 22:33 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером в четверг у берегов Камчатки, поле чего в регионе объявили угрозу цунами. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов.
"Объявлена угроза цунами. По уточненным данным, магнитуда землетрясения составила 7,2", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, на данный момент информации о повреждениях жилых домов и инфраструктуры не поступало. При этом все службы переведены в режим повышенной готовности.
Как отметили в в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, толчки произошли в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 123 км.
На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
13 сентября сейсмологи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,3
в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.