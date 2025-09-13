https://crimea.ria.ru/20250913/novoe-moschnoe-zemletryasenie-na-kamchatke---obyavlena-ugroza-tsunami-1149414476.html
Новое мощное землетрясение на Камчатке - объявлена угроза цунами
Новое мощное землетрясение на Камчатке - объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Новое мощное землетрясение на Камчатке - объявлена угроза цунами
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T07:14
2025-09-13T07:14
2025-09-13T07:32
камчатка
землетрясение
новости
происшествия
россия
сейсмология
цунами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e077072975aca81ddde710f7230b70ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.Вместе с тем, по данным приборов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), магнитуда сейсмособытия составила 7,7.По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила до шести баллов. Информация о возможных последствиях или пострадавших не поступала.Как пишет РИА Новости, жителей Петропавловска-Камчатского подземные толчки заметно встревожили: люди спешно вышли на улицу из домов, офисов и торговых центров.Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим повышенной готовности, на данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет, сообщил губернатор Владимир Солодов.Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами прогнозирует возможность подхода волн цунами к побережью полуострова после землетрясения в акватории Тихого океана."По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами", - сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.Согласно расчетам, в населенных пунктах ожидаются волны высотой "не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу". Наибольшая высота волн возможна в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа - до 120 сантиметров."Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо", - порекомендовали гражданам в МЧС. "Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!" - предупредили в ведомстве.Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется "уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега". Спасательные службы края приведены в режим повышенной готовности.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
камчатка
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ad0470101f9bbfcc9acaec5fc917ca65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, землетрясение, новости, происшествия, россия, сейсмология, цунами
Новое мощное землетрясение на Камчатке - объявлена угроза цунами
Новое мощное землетрясение на Камчатке - объявлена угроза цунами
07:14 13.09.2025 (обновлено: 07:32 13.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 13 сентября 2025 02:37:53 (14.37 камчатского времени, 5.37 мск - ред). Координаты: 53,0119 северной широты, 160,4422 восточной долготы. Магнитуда: 6,3", - поделились ученые данными мониторинга в Telegram-канале.
Вместе с тем, по данным приборов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), магнитуда сейсмособытия составила 7,7.
По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.
Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила до шести баллов. Информация о возможных последствиях или пострадавших не поступала.
Как пишет РИА Новости, жителей Петропавловска-Камчатского подземные толчки заметно встревожили: люди спешно вышли на улицу из домов, офисов и торговых центров.
Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим повышенной готовности, на данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет, сообщил губернатор Владимир Солодов.
"Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности", - написал Солодов в Telegram-канале.
Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами прогнозирует возможность подхода волн цунами к побережью полуострова после землетрясения в акватории Тихого океана.
"По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами", - сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Согласно расчетам, в населенных пунктах ожидаются волны высотой "не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу". Наибольшая высота волн возможна в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа - до 120 сантиметров.
"Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо", - порекомендовали гражданам в МЧС.
"Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!" - предупредили в ведомстве.
Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется "уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега". Спасательные службы края приведены в режим повышенной готовности.
На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.