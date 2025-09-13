https://crimea.ria.ru/20250913/novoe-moschnoe-zemletryasenie-na-kamchatke---obyavlena-ugroza-tsunami-1149414476.html

Новое мощное землетрясение на Камчатке - объявлена угроза цунами

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.Вместе с тем, по данным приборов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), магнитуда сейсмособытия составила 7,7.По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила до шести баллов. Информация о возможных последствиях или пострадавших не поступала.Как пишет РИА Новости, жителей Петропавловска-Камчатского подземные толчки заметно встревожили: люди спешно вышли на улицу из домов, офисов и торговых центров.Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим повышенной готовности, на данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет, сообщил губернатор Владимир Солодов.Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами прогнозирует возможность подхода волн цунами к побережью полуострова после землетрясения в акватории Тихого океана."По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами", - сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.Согласно расчетам, в населенных пунктах ожидаются волны высотой "не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу". Наибольшая высота волн возможна в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа - до 120 сантиметров."Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо", - порекомендовали гражданам в МЧС. "Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!" - предупредили в ведомстве.Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется "уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега". Спасательные службы края приведены в режим повышенной готовности.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

