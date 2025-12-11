Рейтинг@Mail.ru
Массированный налет: десятки беспилотников атаковали Москву - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Массированный налет: десятки беспилотников атаковали Москву
В ночь на четверг украинские беспилотники массированно пытались атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в течение ночи на подлете к городу... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В ночь на четверг украинские беспилотники массированно пытались атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в течение ночи на подлете к городу уничтожен 31 вражеский дрон.Первый беспилотник был сбит на подлете к городу за 20 минут до полуночи, в течение следующего часа силы российской ПВО ликвидировали еще три вражеских дрона. С часу до двух часов ночи еще пять БПЛА были сбиты на подлете к Москве. 21 беспилотник ликвидировали в течение последующего часа. И еще один вражеский дрон был сбит в начале четвертого утром в четверг, следует из сообщений мэра российской столицы в его официальном Telegram-канале.Накануне беспилотники также пытались прорваться к Москве, попытки вражеских ударов были отражены силами российской ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В ночь на четверг украинские беспилотники массированно пытались атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в течение ночи на подлете к городу уничтожен 31 вражеский дрон.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА, летевшие на Москву", – информировал мэр российской столицы в течение ночи о попытках вражеских ударов.

Первый беспилотник был сбит на подлете к городу за 20 минут до полуночи, в течение следующего часа силы российской ПВО ликвидировали еще три вражеских дрона. С часу до двух часов ночи еще пять БПЛА были сбиты на подлете к Москве. 21 беспилотник ликвидировали в течение последующего часа. И еще один вражеский дрон был сбит в начале четвертого утром в четверг, следует из сообщений мэра российской столицы в его официальном Telegram-канале.
Накануне беспилотники также пытались прорваться к Москве, попытки вражеских ударов были отражены силами российской ПВО.
