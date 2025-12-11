https://crimea.ria.ru/20251211/massirovannyy-nalet-desyatki-bespilotnikov-atakovali-moskvu-1151563375.html
Массированный налет: десятки беспилотников атаковали Москву
Массированный налет: десятки беспилотников атаковали Москву - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Массированный налет: десятки беспилотников атаковали Москву
В ночь на четверг украинские беспилотники массированно пытались атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в течение ночи на подлете к городу... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T06:37
2025-12-11T06:37
2025-12-11T06:55
новости
сергей собянин
москва
пво
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В ночь на четверг украинские беспилотники массированно пытались атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в течение ночи на подлете к городу уничтожен 31 вражеский дрон.Первый беспилотник был сбит на подлете к городу за 20 минут до полуночи, в течение следующего часа силы российской ПВО ликвидировали еще три вражеских дрона. С часу до двух часов ночи еще пять БПЛА были сбиты на подлете к Москве. 21 беспилотник ликвидировали в течение последующего часа. И еще один вражеский дрон был сбит в начале четвертого утром в четверг, следует из сообщений мэра российской столицы в его официальном Telegram-канале.Накануне беспилотники также пытались прорваться к Москве, попытки вражеских ударов были отражены силами российской ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
2025
06:37 11.12.2025 (обновлено: 06:55 11.12.2025)