Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Белогорском районе завершится до конца года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства строительства Крыма. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T19:45
2025-12-18T19:45
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
строительство экотехнопарков в крыму
белогорский район
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Белогорском районе завершится до конца года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства строительства Крыма."Строительная готовность объекта – 92,5%. Завершить строительство планируется в IV квартале 2025 года", – сообщили в строительном ведомстве.Сейчас на территории мусоросортировочного комплекса продолжается сборка оборудования, установка системы пожаротушения и вентиляции. Кроме того, рабочие ведут сантехнические, электромонтажные и кровельные работы, тянут сети водоснабжения, канализации и связи.Подрядчиком выступает компания "Российский экологический оператор", сумма госконтракта – почти 4,7 млн рублей, уточнили в минстрое.Строительство экотехнопарков ведется в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сообщал ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
белогорский район
крым
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма

Экотехнопарк в Белогорском районе Крыма готов на 92,5% – минстрой

19:45 18.12.2025
 
© Минстрой КрымаЭкотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
© Минстрой Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Белогорском районе завершится до конца года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства строительства Крыма.
"Строительная готовность объекта – 92,5%. Завершить строительство планируется в IV квартале 2025 года", – сообщили в строительном ведомстве.
Сейчас на территории мусоросортировочного комплекса продолжается сборка оборудования, установка системы пожаротушения и вентиляции. Кроме того, рабочие ведут сантехнические, электромонтажные и кровельные работы, тянут сети водоснабжения, канализации и связи.
© Минстрой КрымаЭкотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
© Минстрой Крыма
Экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
"Проект разработан с применением современных технологий переработки твердых коммунальных отходов. Здесь будет производиться продукция вторичного использования, например, RDF-топливо и технический грунт", – проинформировали в министерстве.
Подрядчиком выступает компания "Российский экологический оператор", сумма госконтракта – почти 4,7 млн рублей, уточнили в минстрое.
© Минстрой КрымаЭкотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
© Минстрой Крыма
Экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Строительство экотехнопарков ведется в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сообщал ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
