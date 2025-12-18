https://crimea.ria.ru/20251218/kogda-dostroyat-ekotekhnopark-v-belogorskom-rayone-kryma-1151775132.html

Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма

Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма

Строительство экотехнопарка в Белогорском районе завершится до конца года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства строительства Крыма. РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T19:45

2025-12-18T19:45

2025-12-18T19:45

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

строительство экотехнопарков в крыму

белогорский район

крым

новости крыма

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151774641_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_a8f9b2de3aaa026b9459692e6b8cba32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Белогорском районе завершится до конца года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства строительства Крыма."Строительная готовность объекта – 92,5%. Завершить строительство планируется в IV квартале 2025 года", – сообщили в строительном ведомстве.Сейчас на территории мусоросортировочного комплекса продолжается сборка оборудования, установка системы пожаротушения и вентиляции. Кроме того, рабочие ведут сантехнические, электромонтажные и кровельные работы, тянут сети водоснабжения, канализации и связи.Подрядчиком выступает компания "Российский экологический оператор", сумма госконтракта – почти 4,7 млн рублей, уточнили в минстрое.Строительство экотехнопарков ведется в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сообщал ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к летуКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовСевастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология"

белогорский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), строительство экотехнопарков в крыму, белогорский район, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя