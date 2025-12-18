https://crimea.ria.ru/20251218/kogda-dostroyat-ekotekhnopark-v-belogorskom-rayone-kryma-1151775132.html
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Строительство экотехнопарка в Белогорском районе завершится до конца года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства строительства Крыма. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T19:45
2025-12-18T19:45
2025-12-18T19:45
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
строительство экотехнопарков в крыму
белогорский район
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151774641_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_a8f9b2de3aaa026b9459692e6b8cba32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Белогорском районе завершится до конца года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства строительства Крыма."Строительная готовность объекта – 92,5%. Завершить строительство планируется в IV квартале 2025 года", – сообщили в строительном ведомстве.Сейчас на территории мусоросортировочного комплекса продолжается сборка оборудования, установка системы пожаротушения и вентиляции. Кроме того, рабочие ведут сантехнические, электромонтажные и кровельные работы, тянут сети водоснабжения, канализации и связи.Подрядчиком выступает компания "Российский экологический оператор", сумма госконтракта – почти 4,7 млн рублей, уточнили в минстрое.Строительство экотехнопарков ведется в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сообщал ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к летуКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовСевастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология"
белогорский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151774641_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_dcdb3199603795c08d5db4406050c444.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), строительство экотехнопарков в крыму, белогорский район, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя
Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
Экотехнопарк в Белогорском районе Крыма готов на 92,5% – минстрой
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Белогорском районе завершится до конца года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства строительства Крыма.
"Строительная готовность объекта – 92,5%. Завершить строительство планируется в IV квартале 2025 года", – сообщили в строительном ведомстве.
Сейчас на территории мусоросортировочного комплекса продолжается сборка оборудования, установка системы пожаротушения и вентиляции. Кроме того, рабочие ведут сантехнические, электромонтажные и кровельные работы, тянут сети водоснабжения, канализации и связи.
"Проект разработан с применением современных технологий переработки твердых коммунальных отходов. Здесь будет производиться продукция вторичного использования, например, RDF-топливо и технический грунт", – проинформировали в министерстве.
Подрядчиком выступает компания "Российский экологический оператор", сумма госконтракта – почти 4,7 млн рублей, уточнили в минстрое.
Строительство экотехнопарков ведется в Сакском, Белогорском и Ленинском районах
Крыма – это позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов, а также утилизировать твердые коммунальные отходы до 62% в 2025 году, что в два раза сократит объем отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сообщал ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: