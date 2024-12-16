https://crimea.ria.ru/20241216/sevastopol-voshel-v-top-regionov-rf-po-realizatsii-natsproekta-ekologiya-1142654780.html

Севастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология"

Севастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология" - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Севастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология"

Севастополь вошел в топ российских регионов по реализации национального проекта "Экология", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, отметив, что в городе... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T20:48

2024-12-16T20:48

2024-12-16T20:48

севастополь

михаил развожаев

экология

новости

национальный проект "экология"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в топ российских регионов по реализации национального проекта "Экология", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, отметив, что в городе убраны две свалки, территории которых теперь безопасны.Другим значимым достижением нацпроекта в городе губернатор назвал ликвидацию свалки на Суздальских высотах, которая занимала больше семи гектаров земли. Отходы убрали, а территорию очистили от тяжелых металлов."Взятые экспертами пробы воздуха и почвы подтвердили, что теперь обе эти территории – безопасны", – уточнил Развожаев.Кроме того, по его информации, в этом году в Севастополе состоялось несколько масштабных акций: "Сохраним лес", "Сад памяти" и "Вода России". В марте на территории Мекензиевского лесничества высажены 3000 саженцев туи Восточной, а в декабре – больше 3000 саженцев сосны Станкевича. Также около 12 километров береговой линии Черного моря и рек города очищены от бытового мусора.Нацпроект "Экология" был запущен в 2018 году, в него входит 10 федеральных проектов, среди которых: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов" и другие.Ранее директор "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров и гендиректор "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая заявили в эфире радио "Спутник в Крыму" , что за 2024 год в Крыму ликвидировали свыше 600 тысяч кубических метров стихийных свалок в лесополосах и полях, но мусор продолжает скапливаться в природных экосистемах. И эта проблема требует ужесточения контроля со стороны муниципалитетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительствоКрым отказывается от раздельного сбора мусора – причиныКак в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, экология, новости, национальный проект "экология"