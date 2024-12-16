Рейтинг@Mail.ru
Севастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология" - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241216/sevastopol-voshel-v-top-regionov-rf-po-realizatsii-natsproekta-ekologiya-1142654780.html
Севастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология"
Севастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология" - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Севастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология"
Севастополь вошел в топ российских регионов по реализации национального проекта "Экология", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, отметив, что в городе... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T20:48
2024-12-16T20:48
севастополь
михаил развожаев
экология
новости
национальный проект "экология"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142656979_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_e6ebf77ed8dda7071d80fa0a716b294f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в топ российских регионов по реализации национального проекта "Экология", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, отметив, что в городе убраны две свалки, территории которых теперь безопасны.Другим значимым достижением нацпроекта в городе губернатор назвал ликвидацию свалки на Суздальских высотах, которая занимала больше семи гектаров земли. Отходы убрали, а территорию очистили от тяжелых металлов."Взятые экспертами пробы воздуха и почвы подтвердили, что теперь обе эти территории – безопасны", – уточнил Развожаев.Кроме того, по его информации, в этом году в Севастополе состоялось несколько масштабных акций: "Сохраним лес", "Сад памяти" и "Вода России". В марте на территории Мекензиевского лесничества высажены 3000 саженцев туи Восточной, а в декабре – больше 3000 саженцев сосны Станкевича. Также около 12 километров береговой линии Черного моря и рек города очищены от бытового мусора.Нацпроект "Экология" был запущен в 2018 году, в него входит 10 федеральных проектов, среди которых: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов" и другие.Ранее директор "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров и гендиректор "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая заявили в эфире радио "Спутник в Крыму" , что за 2024 год в Крыму ликвидировали свыше 600 тысяч кубических метров стихийных свалок в лесополосах и полях, но мусор продолжает скапливаться в природных экосистемах. И эта проблема требует ужесточения контроля со стороны муниципалитетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительствоКрым отказывается от раздельного сбора мусора – причиныКак в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142656979_188:0:1280:819_1920x0_80_0_0_9293164af78d937e982d97aa19bedd96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, экология, новости, национальный проект "экология"
Севастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология"

Севастополь вошел в топ регионов России по реализации национального проекта "Экология"

20:48 16.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь вошел в топ регионов России по реализации национального проекта "Экология"
Севастополь вошел в топ регионов России по реализации национального проекта Экология
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в топ российских регионов по реализации национального проекта "Экология", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, отметив, что в городе убраны две свалки, территории которых теперь безопасны.

"По федеральному проекту "Чистая страна" убрана несанкционированная свалка в Трензиной балке. На эту территорию долгое время свозили бытовые и строительные отходы, вследствие чего здесь скопилось порядка 180 тысяч кубометров мусора, а размер свалки превысил 2,3 гектара", – рассказал губернатор.

Другим значимым достижением нацпроекта в городе губернатор назвал ликвидацию свалки на Суздальских высотах, которая занимала больше семи гектаров земли. Отходы убрали, а территорию очистили от тяжелых металлов.
"Взятые экспертами пробы воздуха и почвы подтвердили, что теперь обе эти территории – безопасны", – уточнил Развожаев.
Кроме того, по его информации, в этом году в Севастополе состоялось несколько масштабных акций: "Сохраним лес", "Сад памяти" и "Вода России". В марте на территории Мекензиевского лесничества высажены 3000 саженцев туи Восточной, а в декабре – больше 3000 саженцев сосны Станкевича. Также около 12 километров береговой линии Черного моря и рек города очищены от бытового мусора.
Нацпроект "Экология" был запущен в 2018 году, в него входит 10 федеральных проектов, среди которых: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов" и другие.
Ранее директор "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров и гендиректор "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая заявили в эфире радио "Спутник в Крыму" , что за 2024 год в Крыму ликвидировали свыше 600 тысяч кубических метров стихийных свалок в лесополосах и полях, но мусор продолжает скапливаться в природных экосистемах. И эта проблема требует ужесточения контроля со стороны муниципалитетов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экотехнопарки в Крыму - когда закончат строительство
Крым отказывается от раздельного сбора мусора – причины
Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора
 
СевастопольМихаил РазвожаевЭкологияНовостиНациональный проект "Экология"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Бизнес стран Запада проявляет интерес к Крыму – власти
21:16В Севастополе простились с героями спецоперации
20:48Севастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология"
20:32Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО
20:14Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
20:07Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублей
19:43В России повысят минимальные цены на крепкий алкоголь
19:31Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врача
19:07Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста
18:39Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
18:34В Севастополе остановили движение морского транспорта
18:18Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже
18:01Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ
17:38Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров
17:28Прошла огонь и воду: в Крыму раскрыли результаты тестов "ЭлектроБуханки"
17:16Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь
17:11Из-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовности
17:029-летний ребенок отравился дымом на пожаре в жилом доме в Севастополе
16:52Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю
16:36Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд
Лента новостейМолния