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Как предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Как предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы
Как предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Как предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило ранее неизвестные историкам и... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T09:25
2025-04-03T09:28
история
крымчанка алиме абденанова - герой россии
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
архив
крым в великой отечественной войне
фашизм
крым
80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило ранее неизвестные историкам и широкой общественности архивные документы о гибели легендарной разведчицы Алиме Абденановой.В материалах приведены показания задержанной в Чехословакии в 1945 году за измену Родине и предательство радистки разведгруппы Ларисы Гуляченко, в которых подробно рассказано о событиях в ночь на 3 октября 1943 года, когда Алиме Абденанова (позывной - Аня) и сама Гуляченко (Стася, Гордая), десантировались в тыл противнику в районе деревни Джермай-Кашик Ленинского района Крыма.В этих же документах отражены попытки Гуляченко переложить собственную вину за провал группы на расстрелянную фашистами Алиме, рассказы об арестах членов подполья и их дальнейшей судьбе.Также в рассекреченных материалах есть информация о Евгении Меркушевой, которая знала Гуляченко еще по учебе в специальной школе радистов. Она была заброшена в тыл к немцам в августе 1943 года, но при приземлении задержана, перевербована и принята немецко-фашистскими оккупантами на работу в качестве радиста-дезинформатора. Она же присутствовала на допросах у Ларисы Гуляченко для уличения той во лжи.Есть в архивных документах и данные о карательной деятельности сотрудников "Абверкоманды-302" - разведывательного органа вермахта в Восточном Крыму по выявлению и уничтожению патриотических групп, оказывавших активной сопротивление оккупантам. В показаниях Гуляченко дает подробные характеристики всей "Абверкоманде-302", называет имена и приметы сотрудников и завербованных ими агентов.Важным доказательным документом по этому факту служат протоколы опроса бывшего подпольщика со станции Семь Колодезей Ленинского района Крыма Александра Ачкалова, который рассказывает, как и когда была арестована группа Абденановой."Сегодня, в преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией, очень важно помнить подвиги таких героических личностей, как Алиме Абденанова. Девятнадцатилетнюю девушку нацисты и их пособники подвергли нечеловеческим пыткам. Однако попытки любой ценой выведать у нее информацию о товарищах оказались безрезультатными", - констатировала и в ведомстве.Алиме Абденанова - советская военнослужащая крымскотатарского происхождения, участница Великой Отечественной войны, резидент отдела разведки штаба Приморской армии. Кавалер ордена Красного Знамени, Герой Российской Федерации, посмертно.Во время Великой Отечественной войны осенью 1943 года красноармеец Алиме Абденанова была заброшена в находящийся под оккупацией Третьего рейха Крым, где в составе разведгруппы выполняла задания советского командования и добывала сведения о немецких и румынских войсках, дислоцировавшихся на Керченском полуострове.В феврале 1944 года группа была раскрыта, а все ее члены арестованы. После жестоких пыток и длительных допросов 5 апреля 1944 года Алиме Абденанова была расстреляна в Симферополе, за три дня до начала операции Красной армии по освобождению Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в КрымуКрымский Нюрнберг: по следам нацистских преступленийКак историки изучают деятельность вермахта в Крыму
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история, крымчанка алиме абденанова - герой россии, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, архив, крым в великой отечественной войне, фашизм, крым, 80 лет победы
Как предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы

ФСБ рассекретила архивные документы о гибели в Крыму легендарной разведчицы Абденановой

09:25 03.04.2025 (обновлено: 09:28 03.04.2025)
 
© Фото: предоставлено Центральным музеем ТавридыИллюстрация из книги А.Умерова "Дочь Родины". Алиме Абденанова
Иллюстрация из книги А.Умерова Дочь Родины. Алиме Абденанова
© Фото: предоставлено Центральным музеем Тавриды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило ранее неизвестные историкам и широкой общественности архивные документы о гибели легендарной разведчицы Алиме Абденановой.
В материалах приведены показания задержанной в Чехословакии в 1945 году за измену Родине и предательство радистки разведгруппы Ларисы Гуляченко, в которых подробно рассказано о событиях в ночь на 3 октября 1943 года, когда Алиме Абденанова (позывной - Аня) и сама Гуляченко (Стася, Гордая), десантировались в тыл противнику в районе деревни Джермай-Кашик Ленинского района Крыма.
"В протоколах допросов Гуляченко останавливается на деятельности подпольной группы "Дая", организованной Абденановой из четырнадцати проверенных жителей села, отправке сообщений и радиограмм в разведотдел Северо-Кавказского фронта, взаимодействии с партизанскими отрядами. Показаниями других свидетелей раскрыто взаимодействие группы разведчиц с местным подпольем и населением разных национальностей", - сказано в сообщении.
В этих же документах отражены попытки Гуляченко переложить собственную вину за провал группы на расстрелянную фашистами Алиме, рассказы об арестах членов подполья и их дальнейшей судьбе.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюРассекреченные документы УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Рассекреченные документы УФСБ России по Крыму и Севастополю.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Рассекреченные документы УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Также в рассекреченных материалах есть информация о Евгении Меркушевой, которая знала Гуляченко еще по учебе в специальной школе радистов. Она была заброшена в тыл к немцам в августе 1943 года, но при приземлении задержана, перевербована и принята немецко-фашистскими оккупантами на работу в качестве радиста-дезинформатора. Она же присутствовала на допросах у Ларисы Гуляченко для уличения той во лжи.
Есть в архивных документах и данные о карательной деятельности сотрудников "Абверкоманды-302" - разведывательного органа вермахта в Восточном Крыму по выявлению и уничтожению патриотических групп, оказывавших активной сопротивление оккупантам. В показаниях Гуляченко дает подробные характеристики всей "Абверкоманде-302", называет имена и приметы сотрудников и завербованных ими агентов.
"Представленные рассекреченные архивные документы советских органов госбезопасности убедительно доказывают факт предательства Ларисы Гуляченко, которая, желая сохранить свою жизнь, 11 марта 1944 года дала согласие сотрудничать с немецкой разведкой, подтвердив свое желание специальной подпиской. В итоге вся группа Алиме Абденановой была арестована, ее члены расстреляны", - сказано в сообщении.
Важным доказательным документом по этому факту служат протоколы опроса бывшего подпольщика со станции Семь Колодезей Ленинского района Крыма Александра Ачкалова, который рассказывает, как и когда была арестована группа Абденановой.
"Сегодня, в преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией, очень важно помнить подвиги таких героических личностей, как Алиме Абденанова. Девятнадцатилетнюю девушку нацисты и их пособники подвергли нечеловеческим пыткам. Однако попытки любой ценой выведать у нее информацию о товарищах оказались безрезультатными", - констатировала и в ведомстве.
Алиме Абденанова - советская военнослужащая крымскотатарского происхождения, участница Великой Отечественной войны, резидент отдела разведки штаба Приморской армии. Кавалер ордена Красного Знамени, Герой Российской Федерации, посмертно.
Во время Великой Отечественной войны осенью 1943 года красноармеец Алиме Абденанова была заброшена в находящийся под оккупацией Третьего рейха Крым, где в составе разведгруппы выполняла задания советского командования и добывала сведения о немецких и румынских войсках, дислоцировавшихся на Керченском полуострове.
В феврале 1944 года группа была раскрыта, а все ее члены арестованы. После жестоких пыток и длительных допросов 5 апреля 1944 года Алиме Абденанова была расстреляна в Симферополе, за три дня до начала операции Красной армии по освобождению Крыма.
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ИсторияКрымчанка Алиме Абденанова - Герой РоссииУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюархивКрым в Великой Отечественной войнеФашизмКрым80 лет Победы
 
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