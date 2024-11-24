Как историки изучают деятельность вермахта в Крыму
Народная дипломатия и архивы "NARA" помогают узнавать о преступлениях вермахта в Крыму
© РИА Новости . Evgeniy Haldey / Перейти в фотобанкПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Изучая тему нацистских преступлений в отношении советских граждан, российские историки изучают в том числе зарубежные архивы, и в этом в современных условиях помогает народная дипломатия. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.
"Народная дипломатия, в том числе, помогает получать в свое распоряжение документы. Хотя сегодня возможности получения доступа к документам вермахта очень значительные, для специалистов аббревиатура "NARA" (Национальное управление архивов и документации (США) – ред.) говорит очень о многом", – сказал Бобков в ходе пресс-конференции "Крымский Нюрнберг: по следам нацистских преступлений".
Архивы "NARA" – это бесконечные "роллы" документов, освещающих деятельность, в том числе и тех подразделений вермахта, которые присутствовали на Крымском полуострове.
По его словам, благодаря архивам "NARA" и возможности изучать даже не десятки тысяч листов документов, а сотни тысяч, удается иногда находить подтверждение той информации, которую раньше подтвердить не получалось, ведь нацисты протоколировали свои действия.
В конце апреля представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков рассказал, что служба рассекретила более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в 1944 году. Это самый крупный на территории Крыма выявленный и рассекреченный архив, рассказывающий о жизни в оккупации и работе оккупационных властей.
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