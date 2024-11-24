https://crimea.ria.ru/20241124/kak-istoriki-izuchayut-deyatelnost-vermakhta-v-krymu-1142035543.html

Как историки изучают деятельность вермахта в Крыму

Как историки изучают деятельность вермахта в Крыму - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Как историки изучают деятельность вермахта в Крыму

Изучая тему нацистских преступлений в отношении советских граждан, российские историки изучают в том числе зарубежные архивы, и в этом в современных условиях... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T17:42

2024-11-24T17:42

2024-11-24T17:42

история

крым в истории: секреты, факты, фото

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

владимир бобков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Изучая тему нацистских преступлений в отношении советских граждан, российские историки изучают в том числе зарубежные архивы, и в этом в современных условиях помогает народная дипломатия. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.Архивы "NARA" – это бесконечные "роллы" документов, освещающих деятельность, в том числе и тех подразделений вермахта, которые присутствовали на Крымском полуострове.По его словам, благодаря архивам "NARA" и возможности изучать даже не десятки тысяч листов документов, а сотни тысяч, удается иногда находить подтверждение той информации, которую раньше подтвердить не получалось, ведь нацисты протоколировали свои действия.В конце апреля представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков рассказал, что служба рассекретила более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в 1944 году. Это самый крупный на территории Крыма выявленный и рассекреченный архив, рассказывающий о жизни в оккупации и работе оккупационных властей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста ЙенекеИстория идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из КрымаГитлер искал в Крыму чашу Грааля – историк

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, владимир бобков