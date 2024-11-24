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Как историки изучают деятельность вермахта в Крыму - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Как историки изучают деятельность вермахта в Крыму
Как историки изучают деятельность вермахта в Крыму - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Как историки изучают деятельность вермахта в Крыму
Изучая тему нацистских преступлений в отношении советских граждан, российские историки изучают в том числе зарубежные архивы, и в этом в современных условиях... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T17:42
2024-11-24T17:42
история
крым в истории: секреты, факты, фото
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
владимир бобков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Изучая тему нацистских преступлений в отношении советских граждан, российские историки изучают в том числе зарубежные архивы, и в этом в современных условиях помогает народная дипломатия. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.Архивы "NARA" – это бесконечные "роллы" документов, освещающих деятельность, в том числе и тех подразделений вермахта, которые присутствовали на Крымском полуострове.По его словам, благодаря архивам "NARA" и возможности изучать даже не десятки тысяч листов документов, а сотни тысяч, удается иногда находить подтверждение той информации, которую раньше подтвердить не получалось, ведь нацисты протоколировали свои действия.В конце апреля представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков рассказал, что служба рассекретила более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в 1944 году. Это самый крупный на территории Крыма выявленный и рассекреченный архив, рассказывающий о жизни в оккупации и работе оккупационных властей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста ЙенекеИстория идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из КрымаГитлер искал в Крыму чашу Грааля – историк
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
история, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, владимир бобков
Как историки изучают деятельность вермахта в Крыму

Народная дипломатия и архивы "NARA" помогают узнавать о преступлениях вермахта в Крыму

17:42 24.11.2024
 
© РИА Новости . Evgeniy Haldey / Перейти в фотобанкПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Evgeniy Haldey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Изучая тему нацистских преступлений в отношении советских граждан, российские историки изучают в том числе зарубежные архивы, и в этом в современных условиях помогает народная дипломатия. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.

"Народная дипломатия, в том числе, помогает получать в свое распоряжение документы. Хотя сегодня возможности получения доступа к документам вермахта очень значительные, для специалистов аббревиатура "NARA" (Национальное управление архивов и документации (США) – ред.) говорит очень о многом", – сказал Бобков в ходе пресс-конференции "Крымский Нюрнберг: по следам нацистских преступлений".

Архивы "NARA" – это бесконечные "роллы" документов, освещающих деятельность, в том числе и тех подразделений вермахта, которые присутствовали на Крымском полуострове.
По его словам, благодаря архивам "NARA" и возможности изучать даже не десятки тысяч листов документов, а сотни тысяч, удается иногда находить подтверждение той информации, которую раньше подтвердить не получалось, ведь нацисты протоколировали свои действия.
В конце апреля представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков рассказал, что служба рассекретила более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в 1944 году. Это самый крупный на территории Крыма выявленный и рассекреченный архив, рассказывающий о жизни в оккупации и работе оккупационных властей.
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