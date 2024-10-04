https://crimea.ria.ru/20241004/istoriya-idet-po-spirali-v-lnr-vystavili-unikalnye-dokumenty-iz-kryma-1140835179.html
История идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из Крыма
История идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из Крыма - РИА Новости Крым, 04.10.2024
История идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из Крыма
В Северодонецкой галерее искусств открылась выставка уникальных документов и фотографий, посвященная частям и соединениям, которые освобождали Донбасс в 1943... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T06:01
2024-10-04T06:01
2024-10-04T06:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Северодонецкой галерее искусств открылась выставка уникальных документов и фотографий, посвященная частям и соединениям, которые освобождали Донбасс в 1943 году, а потом в ходе Крымской наступательной операции – Крым и Севастополь. Об этом РИА Новости Крым рассказала замдиректора Музея обороны Севастополя по научной работе Анна Селиванова.В экспозиции представлены документы периода Великой Отечественной войны, свидетельствующие о знаковой исторической связи Крыма, Севастополя и Донбасса. А также десятки фотографий о подвигах красноармейцев и краснофлотцев в ходе донбасской операции. Все – из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя.По словам Селивановой, выставка посвящена воинским частям и соединениям, освобождавшим Донбасс в 1943 году, а потом Крым и Севастополь в 1944-м.Среди представленных экспонатов: фотографии с заседаний по Донбасской операции с участием командующего Южным фронтом, генерал-полковника Федора Толбухина, красноармейские книжки и пронзительные фронтовые письма бойцов.Одно из таких – от минометчика 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота Михаила Коновода своей семье в Ворошиловоградскую область. (В 1958 году она была переименована в Луганскую, в 1970-м снова в Ворошиловградскую и 1990-м вновь в Луганскую).Краснофлотец Коновод не погиб, согласно архивам, герой был награжден в 1985 году Орденом Отечественной войны II степени, отметила она.В пресс-службе Музея обороны Севастополя приводят слова директора учреждения Михаила Смородкина, который поздравил сотрудников подшефного учреждения в Северодонецке с открытием выставки. По его словам, вместе с ней на Донбасс – землю особого смысла великой России – возвращаются герои Великой Отечественной спустя 81 год."Это они во имя Победы прошли нелегкий боевой путь от славного шахтерского края до города-героя Севастополя, дошли до Прибалтики и Кенигсберга, брали Берлин и встречали День Победы. Уверен, что выставка подчеркнет нерушимую историческую связь регионов в составе нашей большой страны и будет способствовать патриотическому просвещению подрастающего поколения", – сказал Смородкин.Представители музея и галереи почтили память погибших и возложили цветы к "Мемориалу Славы" и памятнику "Танк-34", напоминающему о героях, освободивших город.Галерею искусств в Северодонецке, поврежденную в ходе боевых действий, открыли после ремонта в сентябре. Современный вид обрели все помещения, площадью 200 квадратных метров. Местные СМИ тогда сообщали, что галерея буквально обрела вторую жизнь: из 250 собственных фондов более 100 составляют работы северодонецкой художницы-монументалистки Екатерины Малаховой.Ранее сообщалось, что 3 октября открылась фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией". Экспозиция представлена на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году "Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах
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Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
новости, севастополь, история, крым, новости крыма, луганская народная республика (лнр)
История идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из Крыма
В Северодонецке открылась выставка уникальных документов из Музея обороны Севастополя
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым.
В Северодонецкой галерее искусств открылась выставка уникальных документов и фотографий, посвященная частям и соединениям, которые освобождали Донбасс в 1943 году, а потом в ходе Крымской наступательной операции – Крым и Севастополь. Об этом РИА Новости Крым
рассказала замдиректора Музея обороны Севастополя по научной работе Анна Селиванова.
В экспозиции представлены документы периода Великой Отечественной войны, свидетельствующие о знаковой исторической связи Крыма, Севастополя и Донбасса. А также десятки фотографий о подвигах красноармейцев и краснофлотцев в ходе донбасской операции. Все – из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя.
По словам Селивановой, выставка посвящена воинским частям и соединениям, освобождавшим Донбасс в 1943 году, а потом Крым и Севастополь в 1944-м.
"И есть несколько подразделений, которые ныне под теми же номерами сражаются на Донбассе, в зоне СВО. То есть это те части, которые стали преемниками, они там сейчас. Так что история идет по спирали", – сказала Селиванова.
Среди представленных экспонатов: фотографии с заседаний по Донбасской операции с участием командующего Южным фронтом, генерал-полковника Федора Толбухина, красноармейские книжки и пронзительные фронтовые письма бойцов.
Одно из таких – от минометчика 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота Михаила Коновода своей семье в Ворошиловоградскую область. (В 1958 году она была переименована в Луганскую, в 1970-м снова в Ворошиловградскую и 1990-м вновь в Луганскую).
"Это фронтовое письмо, на почтовой карточке написанное, на обороте. Он был участником обороны Севастополя. Писал из осажденного города 17 февраля 1942 года своей семье, жене и дочери, в город Ворошиловск, ныне это Алчевск. Пишет, что скучает, хочет увидеться, крепко целует жену, передает привет родным", – рассказала Селиванова.
Краснофлотец Коновод не погиб, согласно архивам, герой был награжден в 1985 году Орденом Отечественной войны II степени, отметила она.
В пресс-службе Музея обороны Севастополя приводят слова директора учреждения Михаила Смородкина, который поздравил сотрудников подшефного учреждения в Северодонецке с открытием выставки. По его словам, вместе с ней на Донбасс – землю особого смысла великой России – возвращаются герои Великой Отечественной спустя 81 год.
"Это они во имя Победы прошли нелегкий боевой путь от славного шахтерского края до города-героя Севастополя, дошли до Прибалтики и Кенигсберга, брали Берлин и встречали День Победы. Уверен, что выставка подчеркнет нерушимую историческую связь регионов в составе нашей большой страны и будет способствовать патриотическому просвещению подрастающего поколения", – сказал Смородкин.
Представители музея и галереи почтили память погибших и возложили цветы к "Мемориалу Славы" и памятнику "Танк-34", напоминающему о героях, освободивших город.
Галерею искусств в Северодонецке, поврежденную в ходе боевых действий, открыли после ремонта в сентябре. Современный вид обрели все помещения, площадью 200 квадратных метров. Местные СМИ тогда сообщали, что галерея буквально обрела вторую жизнь: из 250 собственных фондов более 100 составляют работы северодонецкой художницы-монументалистки Екатерины Малаховой.
Ранее сообщалось
, что 3 октября открылась фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией". Экспозиция представлена на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе.
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