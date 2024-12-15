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Стабилизация страны: в Южной Корее предложили создать совет правительства

Стабилизация страны: в Южной Корее предложили создать совет правительства - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Стабилизация страны: в Южной Корее предложили создать совет правительства

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал создать совместный совет парламента и правительства для стабилизации управления государством в то время, как... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T15:02

2024-12-15T15:02

2024-12-15T15:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал создать совместный совет парламента и правительства для стабилизации управления государством в то время, как президент Юн Сок Ёль временно отстранен от исполнения обязанностей после импичмента, пишет агентство Рёнхап.Он добавил, что демократическая партия готова активно сотрудничать со всеми партиями для стабилизации управления государством и "восстановления международного доверия". Он отметил, что "теперь, когда президент отстранен от должности, партия "Гражданская сила" больше не является правящей партией и все находятся в нейтральном состоянии.Лидер оппозиции подчеркнул важность восстановления экономики Южной Кореи, заявив, что его партия "не пожалеет усилий" для межпартийного сотрудничества с целью устранения экономической нестабильности, включая меры по стабилизации рынка и защите инвестиций. Он также заявил о необходимости обсудить дополнительный бюджет, рассмотреть выделение средств на поддержку местной экономики, таких как региональная валюта, и на проекты, связанные с искусственным интеллектом.Он также обратился к Конституционному суду, призвав завершить процесс отстранения президента Юн Сок Ёля "как можно скорее, так как это единственный способ "минимизировать хаос в государстве".Позднее лидер южнокорейской парламентской фракции консервативной партии "Гражданская сила" Квон Сон Дон отверг предложение лидера оппозиции о создании совместного межпартийного совета вместе с правительством для управления страной, передает агентство Рёнхап.Накануне парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю.Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Южной Корее - глава фракции правящей партии подал в отставкуПрезидент Южной Кореи сделал заявлениеПрезидент Южной Кореи решил отозвать военное положение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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