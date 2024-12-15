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Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела
Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела
Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T14:16
2024-12-15T14:22
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Информация по потерпевшим уточняется, добавили в СК. К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.Следствием будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств. Ход уголовных дел поставлен руководителем Главного следственного управления Владимиром Терентьевым на личный контроль.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Ранее Росморречфлот сообщил, что крушение двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на бортах находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время идет эвакуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
https://crimea.ria.ru/20241215/devyatiballnyy-shtorm-v-chernom-more-prodlitsya-esche-60-chasov---fobos-1142631132.html
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танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма
Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела

После крушения танкеров в Керченском проливе возбуждены два дела - СК

14:16 15.12.2024 (обновлено: 14:22 15.12.2024)
 
© Скриншот с видео очевидцаДва судна терпят бедствие в Керченском проливе
Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты", - говорится в сообщении.
Информация по потерпевшим уточняется, добавили в СК. К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.
Следствием будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств. Ход уголовных дел поставлен руководителем Главного следственного управления Владимиром Терентьевым на личный контроль.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
Ранее Росморречфлот сообщил, что крушение двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на бортах находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время идет эвакуация.
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ТанкерТанкер "Волгонефть-212"Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКерченский проливСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
17:19Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков
17:17Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань
17:04Крымский мост сейчас: очередь удвоилась за час
16:52Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
16:14Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
16:00Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе
15:51Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков
15:08В Севастополе из-за погоды перекрыт рейд
15:02Стабилизация страны: в Южной Корее предложили создать совет правительства
14:45ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиков
14:37Один погиб и 13 моряков эвакуированы с танкера "Волгонефть 212"
14:25Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР
14:16Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела
13:55Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС
13:35Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
13:20Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
13:11Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
12:46ЧП в Керченском проливе: на борту тонущего танкера 13 человек
12:34В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
12:16ПВО сбила украинский самолет
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