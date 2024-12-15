https://crimea.ria.ru/20241215/krushenie-tankerov-v-kerchenskom-prolive---sk-vozbudil-dela-1142631347.html

Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела

Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела

Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T14:16

2024-12-15T14:16

2024-12-15T14:22

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керченский пролив

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0f/1142629841_0:23:458:281_1920x0_80_0_0_7f7c93a057c9c63d6d18d814d0a897a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Информация по потерпевшим уточняется, добавили в СК. К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.Следствием будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств. Ход уголовных дел поставлен руководителем Главного следственного управления Владимиром Терентьевым на личный контроль.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Ранее Росморречфлот сообщил, что крушение двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на бортах находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время идет эвакуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе

https://crimea.ria.ru/20241215/devyatiballnyy-shtorm-v-chernom-more-prodlitsya-esche-60-chasov---fobos-1142631132.html

керченский пролив

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма