https://crimea.ria.ru/20241215/krushenie-tankerov-v-kerchenskom-prolive---sk-vozbudil-dela-1142631347.html
Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела
Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела
Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T14:16
2024-12-15T14:16
2024-12-15T14:22
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Информация по потерпевшим уточняется, добавили в СК. К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.Следствием будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств. Ход уголовных дел поставлен руководителем Главного следственного управления Владимиром Терентьевым на личный контроль.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Ранее Росморречфлот сообщил, что крушение двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на бортах находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время идет эвакуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
https://crimea.ria.ru/20241215/devyatiballnyy-shtorm-v-chernom-more-prodlitsya-esche-60-chasov---fobos-1142631132.html
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танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма
Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела
После крушения танкеров в Керченском проливе возбуждены два дела - СК
14:16 15.12.2024 (обновлено: 14:22 15.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты", - говорится в сообщении.
Информация по потерпевшим уточняется, добавили в СК. К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.
Следствием будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств. Ход уголовных дел поставлен руководителем Главного следственного управления Владимиром Терентьевым на личный контроль.
Ранее Росморречфлот сообщил, что крушение двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на бортах находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время идет эвакуация.
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