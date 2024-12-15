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Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Об этом сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T13:35
2024-12-15T14:08
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Два судна терпят бедствие в Керченском проливе, на борту обоих находятся члены экипажа - на танкере "Волгонефть-239"- 14 человек, на "Волгонефть-212" - 15 человек, уточнили в ведомстве.По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.Восемь членов экипажа терпящего бедствие судна "Волгонефть 212" подняты из воды, спасение пяти человек продолжается, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В готовности для оказания помощи находятся подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым: Государственная инспекция по маломерным судам, оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда (г. Керчь), сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.На базе Главного управления организована работа постоянно действующего оперативного штаба. Всего в ликвидации происшествия задействовано более 50 человек и 11 единиц техники.По данным МЧС, в Керченском проливе сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов.Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту крушения судов в Керченском проливе."По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сообщили в прокуратуре.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;
керченский пролив
черное море
азовское море
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, происшествия, черное море, азовское море, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
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Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами

Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами

13:35 15.12.2024 (обновлено: 14:08 15.12.2024)
 
© Фото с instagram Александры ЛезинойМоре. Архивное фото
Море. Архивное фото
© Фото с instagram Александры Лезиной
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
Два судна терпят бедствие в Керченском проливе, на борту обоих находятся члены экипажа - на танкере "Волгонефть-239"- 14 человек, на "Волгонефть-212" - 15 человек, уточнили в ведомстве.
© Скриншот с видео очевидцаДва судна терпят бедствие в Керченском проливе
Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
© Скриншот с видео очевидца
Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.
Восемь членов экипажа терпящего бедствие судна "Волгонефть 212" подняты из воды, спасение пяти человек продолжается, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В готовности для оказания помощи находятся подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым: Государственная инспекция по маломерным судам, оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда (г. Керчь), сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.
На базе Главного управления организована работа постоянно действующего оперативного штаба. Всего в ликвидации происшествия задействовано более 50 человек и 11 единиц техники.
По данным МЧС, в Керченском проливе сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов.
Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту крушения судов в Керченском проливе.
"По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сообщили в прокуратуре.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
 
ТанкерТанкер "Волгонефть-212"Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКерченский проливПроисшествияЧерное мореАзовское мореГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
13:35Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
13:20Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
13:11Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
12:46ЧП в Керченском проливе: на борту тонущего танкера 13 человек
12:34В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
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