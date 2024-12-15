https://crimea.ria.ru/20241215/chto-proiskhodit-v-kerchenskom-prolive-posle-chp-s-tankerami-1142629441.html

Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами

Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами

Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Об этом сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T13:35

2024-12-15T13:35

2024-12-15T14:08

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Два судна терпят бедствие в Керченском проливе, на борту обоих находятся члены экипажа - на танкере "Волгонефть-239"- 14 человек, на "Волгонефть-212" - 15 человек, уточнили в ведомстве.По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.Восемь членов экипажа терпящего бедствие судна "Волгонефть 212" подняты из воды, спасение пяти человек продолжается, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В готовности для оказания помощи находятся подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым: Государственная инспекция по маломерным судам, оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда (г. Керчь), сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.На базе Главного управления организована работа постоянно действующего оперативного штаба. Всего в ликвидации происшествия задействовано более 50 человек и 11 единиц техники.По данным МЧС, в Керченском проливе сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов.Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту крушения судов в Керченском проливе."По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сообщили в прокуратуре.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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