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Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани
Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани
На трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, шесть человек госпитализировали с травмами. Общ том сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T10:41
2024-12-15T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. На трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, шесть человек госпитализировали с травмами. Общ том сообщает пресс-служба полиции Кубани.Уточняется, что ДТП произошло в окрестностях города Кореновск. Водитель "Рено" не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса "Ивеко" без пассажиров и столкнулся с ним.Накануне при столкновении "КамАЗа" и легковушки на Кубани погиб 14-летний подросток.Также ранее в Краснодарском крае при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей три человека погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли и 24 пострадали в ДТП в КрымуПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – СевастопольДва человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп, кубань, происшествия, новости, мвд по краснодарскому краю
Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани

На Кубани после столкновения двух микроавтобусов шесть человек оказались в больнице

10:41 15.12.2024
 
© 23 МВДШесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани
Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. На трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, шесть человек госпитализировали с травмами. Общ том сообщает пресс-служба полиции Кубани.
Уточняется, что ДТП произошло в окрестностях города Кореновск. Водитель "Рено" не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса "Ивеко" без пассажиров и столкнулся с ним.

"В результате ДТП 6 человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди них нет", - говорится в сообщении.

Накануне при столкновении "КамАЗа" и легковушки на Кубани погиб 14-летний подросток.
Также ранее в Краснодарском крае при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей три человека погибли.
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