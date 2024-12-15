https://crimea.ria.ru/20241215/shest-chelovek-postradali-posle-stolknoveniya-dvukh-mikroavtobusov-na-kubani-1142626267.html
Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани
Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани
На трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, шесть человек госпитализировали с травмами. Общ том сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T10:41
2024-12-15T10:41
2024-12-15T10:41
дтп
кубань
происшествия
новости
мвд по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0f/1142626156_116:0:1163:589_1920x0_80_0_0_30c0b4cfb280386a702c182c6098c5c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. На трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, шесть человек госпитализировали с травмами. Общ том сообщает пресс-служба полиции Кубани.Уточняется, что ДТП произошло в окрестностях города Кореновск. Водитель "Рено" не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса "Ивеко" без пассажиров и столкнулся с ним.Накануне при столкновении "КамАЗа" и легковушки на Кубани погиб 14-летний подросток.Также ранее в Краснодарском крае при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей три человека погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли и 24 пострадали в ДТП в КрымуПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – СевастопольДва человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0f/1142626156_247:0:1032:589_1920x0_80_0_0_dcc257ce0d7177bb6ac5f51ddd97fc5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, кубань, происшествия, новости, мвд по краснодарскому краю
Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани
На Кубани после столкновения двух микроавтобусов шесть человек оказались в больнице