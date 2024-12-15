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Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани

Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани

На трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, шесть человек госпитализировали с травмами. Общ том сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T10:41

2024-12-15T10:41

2024-12-15T10:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. На трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, шесть человек госпитализировали с травмами. Общ том сообщает пресс-служба полиции Кубани.Уточняется, что ДТП произошло в окрестностях города Кореновск. Водитель "Рено" не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса "Ивеко" без пассажиров и столкнулся с ним.Накануне при столкновении "КамАЗа" и легковушки на Кубани погиб 14-летний подросток.Также ранее в Краснодарском крае при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей три человека погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли и 24 пострадали в ДТП в КрымуПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – СевастопольДва человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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