https://crimea.ria.ru/20241215/ataka-na-tuapse---chto-izvestno-1142625996.html

Атака на Туапсе - что известно

Атака на Туапсе - что известно - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Атака на Туапсе - что известно

Над Туапсинским районом Кубани сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко. РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T10:29

2024-12-15T10:29

2024-12-15T10:39

туапсе

вениамин кондратьев

новости

обстрелы всу

ситуация в курской области после нападения всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Над Туапсинским районом Кубани сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко. По данным Бойко, пострадавших и повреждений нет.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах края ночью уничтожили беспилотники. По информации губернатора, на местах работают экстренные и специальные службы."Ситуацию контролирует глава Красноармейского района Александр Харитонов, поручил ему помочь жителям восстановить имущество", - уточнил он.В ночь на воскресенье, 15 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.В субботу также беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241215/15-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-chernym-morem-i-dvumya-oblastyami-rossii-1142624109.html

туапсе

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туапсе, вениамин кондратьев, новости, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия