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Атака на Туапсе - что известно
Атака на Туапсе - что известно - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Атака на Туапсе - что известно
Над Туапсинским районом Кубани сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T10:29
2024-12-15T10:29
2024-12-15T10:39
туапсе
вениамин кондратьев
новости
обстрелы всу
ситуация в курской области после нападения всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Над Туапсинским районом Кубани сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко. По данным Бойко, пострадавших и повреждений нет.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах края ночью уничтожили беспилотники. По информации губернатора, на местах работают экстренные и специальные службы."Ситуацию контролирует глава Красноармейского района Александр Харитонов, поручил ему помочь жителям восстановить имущество", - уточнил он.В ночь на воскресенье, 15 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.В субботу также беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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туапсе, вениамин кондратьев, новости, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Атака на Туапсе - что известно
Дроны ВСУ атаковали Туапсе
10:29 15.12.2024 (обновлено: 10:39 15.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Над Туапсинским районом Кубани сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко.
"Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Бойко, пострадавших и повреждений нет.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах края ночью уничтожили беспилотники.
"В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Кондратьев.
По информации губернатора, на местах работают экстренные и специальные службы.
"Ситуацию контролирует глава Красноармейского района Александр Харитонов, поручил ему помочь жителям восстановить имущество", - уточнил он.
В ночь на воскресенье, 15 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.
В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА
. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.
Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников
над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
В субботу также беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью
. Обошлось без жертв и разрушений.
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