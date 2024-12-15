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15 миллионов пассажиров: железнодорожному вокзалу в Симферополе 73 года

15 миллионов пассажиров: железнодорожному вокзалу в Симферополе 73 года - РИА Новости Крым, 15.12.2024

15 миллионов пассажиров: железнодорожному вокзалу в Симферополе 73 года

Железнодорожному вокзалу Симферополя исполнилось 73 года, в этом году на перроне встретили 15-миллионного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Крымской... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T10:26

2024-12-15T10:26

2024-12-15T10:26

алексей душкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Железнодорожному вокзалу Симферополя исполнилось 73 года, в этом году на перроне встретили 15-миллионного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги."Сегодня, 15 декабря исполняется 73 года железнодорожному вокзалу города Симферополя! Станция Симферополь и первый вокзал были построены в 1874 году", - говорится в сообщении.В таком виде почти без изменений станция просуществовала до Великой Отечественной войны. А в 1946 году в Симферополе началось строительство нового вокзала, отметили в пресс-службе.Отмечается, что в этом году на перроне вокзального комплекса встретили 15-миллионного пассажира.В новогодние каникулы из Крыма в Москву и Санкт-Петербург пустят три дополнительные пары поездов, сообщала ранее руководитель Центра обслуживания Крымской железной дороги Виктория Савчук. Так, с 15 декабря 2024 года в расписании появился поезд №181 сообщением "Санкт-Петербург-Симферополь".С 12 декабря Крымская железная дорога перешла на новый график.Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщал, что в связи с высоким спросом на новогодние праздники из Москвы в Симферополь назначат дополнительный поезд. В предновогодние дни будут курсировать шесть поездов в день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонВ Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и МурманскаНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей душкин, архитектура, симферополь, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, железная дорога, московская железная дорога, крым