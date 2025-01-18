https://crimea.ria.ru/20250118/udary-po-kievu-i-korabli-nato-v-baltiyskom-more-glavnoe-za-den-1143465437.html

Удары по Киеву и корабли НАТО в Балтийском море: главное за день

Удары по Киеву и корабли НАТО в Балтийском море: главное за день - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Удары по Киеву и корабли НАТО в Балтийском море: главное за день

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по конструкторскому бюро "Луч" в Киеве. Армия России освободила Петропавловку и Времевку в... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T21:55

2025-01-18T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по конструкторскому бюро "Луч" в Киеве. Армия России освободила Петропавловку и Времевку в Донецкой Народной Республике. Военные корабли НАТО начали патрулирование акватории Балтийского моря. Три автомобиля упали в реку в Москве и Санкт-Петербурге, в результате одного из ДТП погибла женщина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВС России по оборонке в КиевеМинобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха". Цели удара достигнуты, все объекты поражены, добавили в военном ведомстве.Уточняется, что удары были нанесены в ответ на атаку ракетами ATACMS по Белгородской области.Освобождение Петропавловки и Времевки в ДНРВооруженные силы России освободили населенные пункты в ДНР. Село Петропавловка было освобождено в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр". А группировка "Востока" отбила у украинских боевиков Времевку.Также были разбиты две бригады ВСУ. Потери противника составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства и склад боеприпасов.Пушилин в КураховоВо время поездки в Курахово глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обстановка в городе, по предварительной оценке, на порядок лучше, чем в Угледаре. Он также отметил, что ситуация сопоставима с Авдеевкой.Глава региона сообщил, что в городе есть как целые дома, так уничтоженные дома.Корабли НАТО начали в Балтийском мореВоенные корабли НАТО приступили к патрулированию акватории Балтийского моря в рамках миссии "Балтийский страж", сообщили эстонские СМИ. Уточняется, что часть кораблей встала на якорь в Минной гавани Таллина. В Таллине же бросили якорь два корабля НАТО, принимающие участие в патрулировании. А эскадру возглавляет фрегат королевского флота Нидерландов "Тромп".Кроме того, как сообщают СМИ, на борту "Тромпа" есть вертолет, и задействовано гидролокационное судно."Плавающие" авто в Москве и ПитереВ Москве машина с водителем и четырьмя пассажирами упала в реку на Нагатинской набережной, сообщили в городском главке МВД в субботу. Уточняется, что водитель наехал на препятствие, после чего упал в водоем. В результате ДТП пострадавших нет.В Санкт-Петербурге автомобиль с водителем и двумя пассажирами упал в Фонтанку, сообщили в МЧС России. Легковушка протаранила ограждение и упала в воду. Отмечается, что иномарка двигалась на высокой скорости, водитель был пьян и убегал от погони сотрудников Госавтоинспекции.Также в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел в Обводный канал, в результате чего погибла женщина, еще одна пострадала, сообщили в МЧС. Уточняется, что машина пробила ограждение и упала в реку. Из воды ее вытащили с помощью автокрана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250118/tri-ukrainskikh-bespilotnika-sbity-nad-akvatoriey-chernogo-morya-i-krymom-1143466231.html

https://crimea.ria.ru/20250118/vsem-mirom-volonteram-v-spasenii-morskikh-ptits-pomogayut-boytsy-s-peredovoy-1143459135.html

https://crimea.ria.ru/20250118/ukraine-i-britanii-net-mesta-v-azovskom-more--zakharova-1143463380.html

https://crimea.ria.ru/20250118/v-alushte-tekhnika-razbila-naberezhnuyu-1143458952.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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