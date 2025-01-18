https://crimea.ria.ru/20250118/igra-na-nervakh-ekspert-o-prisutstvii-korabley-nato-v-baltiyskom-more-1143466038.html

"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море

"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море - РИА Новости Крым, 18.01.2025

"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море

Нахождение кораблей НАТО в Балтийском море является "игрой на нервах" и призвано отвлечь внимание и средства от СВО. Такое мнение высказал в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T21:07

2025-01-18T21:07

2025-01-18T21:07

нато

балтийское море

новости

мнения

василий дандыкин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111611/04/1116110456_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_17b6c129f8769cab0f46be5e80151bb2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Нахождение кораблей НАТО в Балтийском море является "игрой на нервах" и призвано отвлечь внимание и средства от СВО. Такое мнение высказал в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Военные корабли НАТО приступили к патрулированию акватории Балтийского моря в рамках миссии "Балтийский страж", сообщили ранее эстонские СМИ."В чем выражается патрулирование? Есть понятие "морская блокада". Никто не давал им права досматривать наши суда в нейтральных водах. Я думаю, что любое проявление подобного рода, тем более со стороны кораблей флота, ни к чему хорошему не приведет", - сказал Дандыкин.По его словам, обычно патрулированием в акватории занимается береговая охрана, если корабль заходит в территориальные воды.Балтику, по словам Дандыкина, доверили именно Бундесмарине, который возглавляет все операции и учения."Я думаю, что в случае необходимости наши корабли — гражданские, паромы и, конечно, корабли Балтийского флота — будут контролировать ситуацию. Любое посягание на судно под Андреевским флагом или государственным флагом (РФ - ред.) можно расценивать как объявление боевых действий, со всеми вытекающими последствиями", - отметил Дандыкин.По его словам, страны альянса начали действовать, "исходя из мнимых утверждений якобы прерванных кабелей" и теперь НАТО "играет мускулами".Эксперт выразил мнение, что, возможно, такие действия альянса - это способ отвлечь внимание или финансы от специальной военной операции.14 января альянс решил увеличить свое военное присутствие в странах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по окончании саммита стран НАТО. По его словам, такое "беспрецедентное решение принято из-за нарастающей российской агрессии".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине и Британии нет места в Азовском море – ЗахароваРютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в ЕвропеНАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике

балтийское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, балтийское море, новости, мнения, василий дандыкин, политика