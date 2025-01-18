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"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море
"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море - РИА Новости Крым, 18.01.2025
"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море
Нахождение кораблей НАТО в Балтийском море является "игрой на нервах" и призвано отвлечь внимание и средства от СВО. Такое мнение высказал в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T21:07
2025-01-18T21:07
нато
балтийское море
новости
мнения
василий дандыкин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Нахождение кораблей НАТО в Балтийском море является "игрой на нервах" и призвано отвлечь внимание и средства от СВО. Такое мнение высказал в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Военные корабли НАТО приступили к патрулированию акватории Балтийского моря в рамках миссии "Балтийский страж", сообщили ранее эстонские СМИ."В чем выражается патрулирование? Есть понятие "морская блокада". Никто не давал им права досматривать наши суда в нейтральных водах. Я думаю, что любое проявление подобного рода, тем более со стороны кораблей флота, ни к чему хорошему не приведет", - сказал Дандыкин.По его словам, обычно патрулированием в акватории занимается береговая охрана, если корабль заходит в территориальные воды.Балтику, по словам Дандыкина, доверили именно Бундесмарине, который возглавляет все операции и учения."Я думаю, что в случае необходимости наши корабли — гражданские, паромы и, конечно, корабли Балтийского флота — будут контролировать ситуацию. Любое посягание на судно под Андреевским флагом или государственным флагом (РФ - ред.) можно расценивать как объявление боевых действий, со всеми вытекающими последствиями", - отметил Дандыкин.По его словам, страны альянса начали действовать, "исходя из мнимых утверждений якобы прерванных кабелей" и теперь НАТО "играет мускулами".Эксперт выразил мнение, что, возможно, такие действия альянса - это способ отвлечь внимание или финансы от специальной военной операции.14 января альянс решил увеличить свое военное присутствие в странах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по окончании саммита стран НАТО. По его словам, такое "беспрецедентное решение принято из-за нарастающей российской агрессии".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине и Британии нет места в Азовском море – ЗахароваРютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в ЕвропеНАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике
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РИА Новости Крым
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нато, балтийское море, новости, мнения, василий дандыкин, политика
"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море

Нахождение кораблей НАТО в Балтийском море является "игрой на нервах" – мнение

21:07 18.01.2025
 
© РИА Новости . Игорь Чуприн / Перейти в фотобанкБоевые корабли НАТО
Боевые корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Игорь Чуприн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Нахождение кораблей НАТО в Балтийском море является "игрой на нервах" и призвано отвлечь внимание и средства от СВО. Такое мнение высказал в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Военные корабли НАТО приступили к патрулированию акватории Балтийского моря в рамках миссии "Балтийский страж", сообщили ранее эстонские СМИ.
"В чем выражается патрулирование? Есть понятие "морская блокада". Никто не давал им права досматривать наши суда в нейтральных водах. Я думаю, что любое проявление подобного рода, тем более со стороны кораблей флота, ни к чему хорошему не приведет", - сказал Дандыкин.
По его словам, обычно патрулированием в акватории занимается береговая охрана, если корабль заходит в территориальные воды.
"Это, на мой взгляд, сознательное нагнетание обстановки. Причем с привлечением новых членов НАТО — Финляндии, Швеции, а также Германии", - отметил эксперт.
Балтику, по словам Дандыкина, доверили именно Бундесмарине, который возглавляет все операции и учения.
"Я думаю, что в случае необходимости наши корабли — гражданские, паромы и, конечно, корабли Балтийского флота — будут контролировать ситуацию. Любое посягание на судно под Андреевским флагом или государственным флагом (РФ - ред.) можно расценивать как объявление боевых действий, со всеми вытекающими последствиями", - отметил Дандыкин.
По его словам, страны альянса начали действовать, "исходя из мнимых утверждений якобы прерванных кабелей" и теперь НАТО "играет мускулами".
"Я думаю, что нервы у наших моряков крепкие. Конечно, у них (НАТО - ред.) есть возможности: большое количество надводных кораблей, подводных лодок. Но это не что иное, как "игра на нервах" и не более", - отметил он.
Эксперт выразил мнение, что, возможно, такие действия альянса - это способ отвлечь внимание или финансы от специальной военной операции.
14 января альянс решил увеличить свое военное присутствие в странах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по окончании саммита стран НАТО. По его словам, такое "беспрецедентное решение принято из-за нарастающей российской агрессии".

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НАТОБалтийское мореНовостиМненияВасилий ДандыкинПолитика
 
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