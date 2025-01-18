https://crimea.ria.ru/20250118/1143440635.html

Страны в образе животных и птиц: взгляд ИИ

Страны в образе животных и птиц: взгляд ИИ - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Страны в образе животных и птиц: взгляд ИИ

Искусственный интеллект представил страны в образах птиц и животных. Образы - в фотоленте РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T19:05

2025-01-18T19:05

2025-01-18T19:44

искусственный интеллект

общество

новости

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Искусственный интеллект представил страны в образах птиц и животных. Образы - в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20250101/putin-poruchil-rasshirit-ispolzovanie-ii-shkolnikami-1143056735.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусственный интеллект, общество, новости