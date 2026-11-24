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За ночь силы ПВО сбили 699 беспилотников над Крымом и другими регионами России

За ночь силы ПВО сбили 699 беспилотников над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 24.11.2026

За ночь силы ПВО сбили 699 беспилотников над Крымом и другими регионами России

В течение ночи российские силы ПВО ликвидировали 699 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T08:47

2026-11-24T08:47

2026-11-24T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В течение ночи российские силы ПВО ликвидировали 699 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Почти 200 вражеских дронов были уничтожены в ночь на понедельник над регионами России.Также сообщалось, что за минувшую неделю силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) ликвидировали над Севастополем 17 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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