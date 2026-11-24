https://crimea.ria.ru/20261124/planiroval-vzorvat-sinagogu-v-kislovodske-zaderzhali-rossiyanina-s-bomboy-1161327760.html
Планировал взорвать синагогу: в Кисловодске задержали россиянина с бомбой
Планировал взорвать синагогу: в Кисловодске задержали россиянина с бомбой - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Планировал взорвать синагогу: в Кисловодске задержали россиянина с бомбой
Силовики предотвратили подрыв синагоги в Кисловодске Ставропольского края. Задержан радикально настроенный россиянин, который после теракта планировал уехать в... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T10:06
2026-11-24T10:06
2026-11-24T10:30
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ставропольский край
кисловодск
теракт
синагога
новости
антитеррор
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/18/1161328521_0:0:853:480_1920x0_80_0_0_7944fd8d52e50e4dc3dc76749328ba9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили подрыв синагоги в Кисловодске Ставропольского края. Задержан радикально настроенный россиянин, который после теракта планировал уехать в Сирию, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ."ФСБ РФ 19 ноября в городе Кисловодске Ставропольского края пресечена подготовка террористического акта в отношении прихожан культового еврейского учреждения, планировавшегося гражданином РФ, 2004 года рождения, по указанию участников запрещенной на территории России международной террористической организации", - говорится в сообщении.По версии ФСБ, мужчина принял радикальную идеологию и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру террористической структуры.В ходе подготовки к преступлению подозреваемый провел разведку местности, определил время наибольшего скопления граждан, а также самостоятельно изготовил взрывное устройство."В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований", - добавили в ФСБ.Сейчас возбуждено дело о покушении на теракт.Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабные теракты в РФ, на которые киевский режим на Украине потратил по меньшей мере 2,5 миллиона долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организациейВ Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР
ставропольский край
кисловодск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/18/1161328521_107:0:747:480_1920x0_80_0_0_27346d2ada3372a5818ec64a51000b8c.jpg
Подорвать синагогу в Кисловодске планировал радикально настроенный россиянин
Подорвать синагогу в Кисловодске планировал радикально настроенный россиянин
2026-11-24T10:06
true
PT3M09S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставропольский край, кисловодск, теракт, синагога, новости, антитеррор, видео
Планировал взорвать синагогу: в Кисловодске задержали россиянина с бомбой
ФСБ предотвратила подрыв синагоги в Ставропольском крае
10:06 24.11.2026 (обновлено: 10:30 24.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили подрыв синагоги в Кисловодске Ставропольского края. Задержан радикально настроенный россиянин, который после теракта планировал уехать в Сирию, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"ФСБ РФ 19 ноября в городе Кисловодске Ставропольского края пресечена подготовка террористического акта в отношении прихожан культового еврейского учреждения, планировавшегося гражданином РФ, 2004 года рождения, по указанию участников запрещенной на территории России международной террористической организации", - говорится в сообщении.
По версии ФСБ, мужчина принял радикальную идеологию и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру террористической структуры.
В ходе подготовки к преступлению подозреваемый провел разведку местности, определил время наибольшего скопления граждан, а также самостоятельно изготовил взрывное устройство.
Фигуранта задержали, когда он направлялся к месту планируемого преступления. При нем обнаружено самодельное взрывное устройство массой 3,5 килограмм, оснащенное поражающими элементами. Также по месту жительства изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств.
"В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований", - добавили в ФСБ.
Сейчас возбуждено дело о покушении на теракт.
Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила
масштабные теракты в РФ, на которые киевский режим на Украине потратил по меньшей мере 2,5 миллиона долларов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: