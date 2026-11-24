https://crimea.ria.ru/20261124/planiroval-vzorvat-sinagogu-v-kislovodske-zaderzhali-rossiyanina-s-bomboy-1161327760.html

Планировал взорвать синагогу: в Кисловодске задержали россиянина с бомбой

Планировал взорвать синагогу: в Кисловодске задержали россиянина с бомбой - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Планировал взорвать синагогу: в Кисловодске задержали россиянина с бомбой

Силовики предотвратили подрыв синагоги в Кисловодске Ставропольского края. Задержан радикально настроенный россиянин, который после теракта планировал уехать в... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T10:06

2026-11-24T10:06

2026-11-24T10:30

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ставропольский край

кисловодск

теракт

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили подрыв синагоги в Кисловодске Ставропольского края. Задержан радикально настроенный россиянин, который после теракта планировал уехать в Сирию, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ."ФСБ РФ 19 ноября в городе Кисловодске Ставропольского края пресечена подготовка террористического акта в отношении прихожан культового еврейского учреждения, планировавшегося гражданином РФ, 2004 года рождения, по указанию участников запрещенной на территории России международной террористической организации", - говорится в сообщении.По версии ФСБ, мужчина принял радикальную идеологию и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру террористической структуры.В ходе подготовки к преступлению подозреваемый провел разведку местности, определил время наибольшего скопления граждан, а также самостоятельно изготовил взрывное устройство."В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований", - добавили в ФСБ.Сейчас возбуждено дело о покушении на теракт.Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабные теракты в РФ, на которые киевский режим на Украине потратил по меньшей мере 2,5 миллиона долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организациейВ Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР

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Подорвать синагогу в Кисловодске планировал радикально настроенный россиянин Подорвать синагогу в Кисловодске планировал радикально настроенный россиянин 2026-11-24T10:06 true PT3M09S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставропольский край, кисловодск, теракт, синагога, новости, антитеррор, видео