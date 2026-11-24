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В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"

В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"

Во вторник, 24 ноября, утром в Севастополе вновь введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T08:04

2026-11-24T08:04

2026-11-24T08:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, утром в Севастополе вновь введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".До 10:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены.С 10:00 до 12:00 будет включена 4-я очередь, остальные очереди частично отключены.С 12:00 до 14:00 свет дадут 1-й очереди, остальные частично отключены.С 14:00 до 16:00 электричество будет у 2-й очереди, остальные частично отключены.Если ситуация не изменится, далее очереди будут меняться по такому же принципу.Губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.Вместе с тем, Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Кроме того, 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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