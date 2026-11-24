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В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"
Во вторник, 24 ноября, утром в Севастополе вновь введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T08:04
2026-11-24T08:04
2026-11-24T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, утром в Севастополе вновь введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".До 10:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены.С 10:00 до 12:00 будет включена 4-я очередь, остальные очереди частично отключены.С 12:00 до 14:00 свет дадут 1-й очереди, остальные частично отключены.С 14:00 до 16:00 электричество будет у 2-й очереди, остальные частично отключены.Если ситуация не изменится, далее очереди будут меняться по такому же принципу.Губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.Вместе с тем, Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Кроме того, 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электросети, электричество, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"
В Севастополе снова введен режим временного ограничения электроснабжения
08:04 24.11.2026 (обновлено: 08:05 24.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, утром в Севастополе вновь введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "2 через 6", – говорится в сообщении.
До 10:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены.
С 10:00 до 12:00 будет включена 4-я очередь, остальные очереди частично отключены.
С 12:00 до 14:00 свет дадут 1-й очереди, остальные частично отключены.
С 14:00 до 16:00 электричество будет у 2-й очереди, остальные частично отключены.
Если ситуация не изменится, далее очереди будут меняться по такому же принципу.
Губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил
, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.
Вместе с тем, Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены
. Кроме того, 19 населенных пунктов Джанкойского района остались
без света.
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