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Более 130 населенных пунктов Крыма остались без света

Более 130 населенных пунктов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Более 130 населенных пунктов Крыма остались без света

Пять городов и восемь районов Крыма с утра вторника, 24 ноября, остались без света. В общей сумме обесточено более 130 населенных пунктов республики, сообщили... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T10:37

2026-11-24T10:37

2026-11-24T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Пять городов и восемь районов Крыма с утра вторника, 24 ноября, остались без света. В общей сумме обесточено более 130 населенных пунктов республики, сообщили на предприятии "Крымэнерго".В связи с введенными ограничениями отключена подача электроэнергии на 75 улицах и переулках Джанкоя, а также в 43 населенных пунктах Джанкойского района.Из-за введенных ограничений частично отсутствует подача электроэнергии в Феодосии (центр города, районе Челнокова, район техникума, Симферопольское и Керченское шоссе, улицы Володарского, Панова и прилегающие, Насыпное (частично), Подгорное, Южное, Пионерское, Виноградное, Коктебель, Наниково), Саках (частично), Белогорске (57 улиц и переулков, микрорайон Тайган и дачи) и Большой Ялте (Массандра, Никита, Гурзуф, Даниловка).В Белогорском районе без света остаются Васильевка, Малиновка, Северное и Павловка; в Раздольненском районе - Раздольное (частично), Ботаническое, Червоное Ручьи, Федоровка, Коммунарное, Огородное, Камышное, Максимовка, Кумово, Березовка, Ульяновка, Орловка, Каштановка, Бахчевка.Бахчисарайский район также частично обесточен. Ограничена подача электроэнергии в 27 населенных пунктах. В Советском районе обесточены Дмитровка, Ровеньки, Некрасовка, Черноземное, Алмазное, Раздольное, Корнеевка, Демьяновка, Октябрьское, Советский; в Кировском районе – Владиславовка, Старый Крым, Шубино, Токарево, Кировское (частично), Абрикосовка (частично), Приветное, Айвазовское, Новопокровка, Васильковое, Красновка, Синицыно.Без света в Первомайском районе остаются населенные пункты Первомайское, Правда, Матвеевка, Арбузово, Упорное, в Сакском районе – населенные пункты Молочное, Витино, Орехово, Михайловка, Приветное, Поповка, Ромашкино, Воробьево (частично), Фурманово, Шишкино.На территории всего муниципалитета в Алуште вводится веерное отключение электроснабжения, сообщила глава администрации Галина Огнёва.С перечнем отключенных адресов можно ознакомиться по ссылке.Утром 24 ноября в Крыму по команде федерального системного оператора были введены ограничения режима потребления электрической мощности. Отмечалось, что на полуострове будет временно прекращаться подача электроэнергии потребителям.Перебои со светом в КрымуПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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