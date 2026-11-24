https://crimea.ria.ru/20261124/v-sevastopole-snimayut-film-o-khersonese-tavricheskom-1161312669.html

В Севастополе снимают фильм о "Херсонесе Таврическом"

В Севастополе снимают фильм о "Херсонесе Таврическом" - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Севастополе снимают фильм о "Херсонесе Таврическом"

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" приступил к съемке фильма, который расскажет об истории музея и истории исследований. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T09:22

2026-11-24T09:22

2026-11-24T09:22

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

новости севастополя

севастополь

новости крыма

кино

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/12/1156112074_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_96f9f5f4f8276a539d37f2bb1684a7d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" приступил к съемке фильма, который расскажет об истории музея и истории исследований. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор музея Елена Морозова.Кроме того, руководитель рассказала, что военный фильм, снятый "Херсонесом Таврическим" ранее, в этом году был удостоен высокой оценки зрителей, критиков, профессиональных историков, документалистов."Мы сняли фильм, который посвящен Победе, он рассказывает о тех музейщиках, наших предшественниках, которые защищали коллекцию ценой своей жизни, своего здоровья, и он получил две награды. Это приз зрительских симпатий, и награда, которая дается историческому документальному кино. В этом фильме мы открыли, пожалуй, даже те документы, которые не публиковали ранее", – подчеркнула директор музея.Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" создают новую масштабную магистральную экспозицию, которая расскажет об истории Херсонеса – от греческой эпохи и до падения.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261123/v-khersonese-sozdayut-novuyu-magistralnuyu-ekspozitsiyu-1161306229.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", новости севастополя, севастополь, новости крыма, кино