https://crimea.ria.ru/20261124/v-sevastopole-snimayut-film-o-khersonese-tavricheskom-1161312669.html
В Севастополе снимают фильм о "Херсонесе Таврическом"
В Севастополе снимают фильм о "Херсонесе Таврическом" - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Севастополе снимают фильм о "Херсонесе Таврическом"
Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" приступил к съемке фильма, который расскажет об истории музея и истории исследований. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T09:22
2026-11-24T09:22
2026-11-24T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" приступил к съемке фильма, который расскажет об истории музея и истории исследований. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор музея Елена Морозова.Кроме того, руководитель рассказала, что военный фильм, снятый "Херсонесом Таврическим" ранее, в этом году был удостоен высокой оценки зрителей, критиков, профессиональных историков, документалистов."Мы сняли фильм, который посвящен Победе, он рассказывает о тех музейщиках, наших предшественниках, которые защищали коллекцию ценой своей жизни, своего здоровья, и он получил две награды. Это приз зрительских симпатий, и награда, которая дается историческому документальному кино. В этом фильме мы открыли, пожалуй, даже те документы, которые не публиковали ранее", – подчеркнула директор музея.Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" создают новую масштабную магистральную экспозицию, которая расскажет об истории Херсонеса – от греческой эпохи и до падения.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", новости севастополя, севастополь, новости крыма, кино
В Севастополе снимают фильм о "Херсонесе Таврическом"
В "Херсонесе Таврическом" начали съемки фильма об истории музея
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым
. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" приступил к съемке фильма, который расскажет об истории музея и истории исследований. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщила директор музея Елена Морозова.
"В этом году мы приступили к съемке фильма, который будет рассказывать об истории музея, об истории исследований. Всех приглашаю на премьеру нашего кино. Уверена, что зрители оценят его по достоинству, потому что это настоящее, историческое, но в то же время игровое кино", – сказала спикер.
Кроме того, руководитель рассказала, что военный фильм, снятый "Херсонесом Таврическим" ранее, в этом году был удостоен высокой оценки зрителей, критиков, профессиональных историков, документалистов.
"Мы сняли фильм, который посвящен Победе, он рассказывает о тех музейщиках, наших предшественниках, которые защищали коллекцию ценой своей жизни, своего здоровья, и он получил две награды. Это приз зрительских симпатий, и награда, которая дается историческому документальному кино. В этом фильме мы открыли, пожалуй, даже те документы, которые не публиковали ранее", – подчеркнула директор музея.
Ранее сообщалось
, что в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" создают новую масштабную магистральную экспозицию, которая расскажет об истории Херсонеса – от греческой эпохи и до падения.
Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.
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