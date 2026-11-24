https://crimea.ria.ru/20261124/troyanskiy-kon-v-evrope-panika-iz-za-deystviy-ssha-po-ukraine-1161307837.html

"Троянский конь": в Европе паника из-за действий США по Украине

"Троянский конь": в Европе паника из-за действий США по Украине - РИА Новости Крым, 24.11.2026

"Троянский конь": в Европе паника из-за действий США по Украине

Предлагаемые Белым домом гарантии безопасности для Украины, соответствующие нормам статьи 5 устава НАТО, вызывает панику среди европейских сторонников... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T09:03

2026-11-24T09:03

2026-11-24T09:03

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Предлагаемые Белым домом гарантии безопасности для Украины, соответствующие нормам статьи 5 устава НАТО, вызывает панику среди европейских сторонников продолжения конфликта. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в своем канале в МАКС.По его мнению, в европейских же столицах опасаются, что любая такая сделка будет означать вывод украинских войск из Донбасса и ограничение военной активности НАТО в Восточной Европе.По словам Дудакова, переговорщики Трампа торопятся заключить хотя бы рамочную сделку до января, когда начнет работу новый созыв Конгресса под контролем демократов. В новом году Белый дом будут ждать расследования и процедура импичмента, и вести переговоры станет сложнее, пояснил политолог.Европейцы и украинское лобби, наоборот, тянут время, надеясь на поддержку со стороны демократов, констатировал американист. Однако у Демпартии, по его словам, много других приоритетов кроме Украины: отмена тарифов Трампа, торможение войны в Иране, создание системы государственного медстрахования и другие.Спецпосланник президента США Джаред Кушнер ранее заявил, что Трамп готов рассмотреть для Украины гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО.Готовность России обсуждать такие гарантии, по его словам, является важным шагом вперед и потенциальным признаком того, что она серьезно настроена на мир.Кушнер также подчеркнул, что Трамп поддержит только конкретные, надежные и документально закрепленные гарантии безопасности Украине, которые снижают вероятность новой войны и вовлечение в нее США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детейТрамп призвал Европу и Украину заключить мир с Россией – СМИНужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ

европа

сша

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, европа, сша, россия, нато, украина