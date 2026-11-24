https://crimea.ria.ru/20261124/nado-menyat-khozyaev-k-chemu-privedet-evropu-podderzhka-ukrainy-i-chto-budet-delat-rossiya-1161311963.html
Надо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать Россия
Надо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать Россия - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Надо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать Россия
Для распада Европейского союза, который является проектом стремительно нищающей Германии, сегодня складываются все предпосылки, и до конца 2027 года он... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T07:11
2026-11-24T07:11
2026-11-24T07:11
мнения
андрей манойло
европейский союз (ес)
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политика
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Что ждет Европу из-за Украины и как поведет себя Россия
Что ждет Европу из-за Украины и как поведет себя Россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Для распада Европейского союза, который является проектом стремительно нищающей Германии, сегодня складываются все предпосылки, и до конца 2027 года он действительно может оказаться на пороге развала на глазах у всего мира и без какого-либо участия России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук "Альтер", профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.Издание The Guardian опубликовало статью, в которой прогнозируется кардинальное изменение облика Европы уже через год. Согласно приведенным мнениям экспертов, серьезные потрясения ждут ЕС по итогам напряженного избирательного цикла, который начинается в конце ноября 2026 и закончится к концу 2027. Прогнозируется, что многочисленные выборные процессы почти повсеместно завершатся приходом к власти правых сил, что вызовет "постепенное ослабление европейского проекта... если не полный распад".По мнению Манойло, такой исход для ЕС вполне возможен, только причиной тому послужат не выборы в странах Европы.Евросоюз – проект немецкий, что в нынешних условиях немаловажно, то есть именно Германия, выстроившая архитектуру современного Европейского союза под себя, была и пока еще остается его абсолютным спонсором и донором, добавил он."И в Германии, и за ее пределами очень часто шутят – иронично, но с долей правды довольно большой – о том, что Германия, выстроив архитектуру Европейского союза, смогла решить те задачи, которые не смогла решить во время Второй мировой войны силой оружия и военной интервенции. Решила мирно – путем экономической экспансии и политики, выстраивая "общий европейский дом", – прокомментировал гость эфира.Но у экономики Германии сейчас заканчиваются деньги – в том числе потому, что огромные средства были брошены Берлином на поддержку Украины, так что финансы на поддержание всей этой "инфраструктуры лояльности" в виде ЕС иссякают, отметил Манойло.И как только они закончатся, Евросоюз начнет лихорадить и разрывать на части, что, собственно, уже начинает происходить как симптомы процесса распада, считает собеседник.На этом фоне правые партии повсюду попытаются перехватить власть, и будет все то, о чем пишет The Guardian, полагает Манойло."То есть вполне возможно, что этот кризис будет усугубляться и приведет к таким трещинам в общеевропейском единстве, что мало не покажется европейцам. А мы будем наблюдать", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС урезает свой бюджет на сотни миллиардов евро ради поддержки Украины Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ Путин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по Украине
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мнения, андрей манойло, европейский союз (ес), европа, украина, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым
. Для распада Европейского союза, который является проектом стремительно нищающей Германии, сегодня складываются все предпосылки, и до конца 2027 года он действительно может оказаться на пороге развала на глазах у всего мира и без какого-либо участия России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук "Альтер", профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.
Издание The Guardian опубликовало статью, в которой прогнозируется кардинальное изменение облика Европы уже через год. Согласно приведенным мнениям экспертов, серьезные потрясения ждут ЕС по итогам напряженного избирательного цикла, который начинается в конце ноября 2026 и закончится к концу 2027. Прогнозируется, что многочисленные выборные процессы почти повсеместно завершатся приходом к власти правых сил, что вызовет "постепенное ослабление европейского проекта... если не полный распад".
По мнению Манойло, такой исход для ЕС вполне возможен, только причиной тому послужат не выборы в странах Европы.
"Потому что единство Европейского союза, коллективной Европы зависит не от идеологии, не от правых и не от левых. А от денег, от источника финансирования всего этого проекта, если рассматривать ЕС как проект", – сказал эксперт.
Евросоюз – проект немецкий, что в нынешних условиях немаловажно, то есть именно Германия, выстроившая архитектуру современного Европейского союза под себя, была и пока еще остается его абсолютным спонсором и донором, добавил он.
"И в Германии, и за ее пределами очень часто шутят – иронично, но с долей правды довольно большой – о том, что Германия, выстроив архитектуру Европейского союза, смогла решить те задачи, которые не смогла решить во время Второй мировой войны силой оружия и военной интервенции. Решила мирно – путем экономической экспансии и политики, выстраивая "общий европейский дом", – прокомментировал гость эфира.
Но у экономики Германии сейчас заканчиваются деньги – в том числе потому, что огромные средства были брошены Берлином на поддержку Украины, так что финансы на поддержание всей этой "инфраструктуры лояльности" в виде ЕС иссякают, отметил Манойло.
И как только они закончатся, Евросоюз начнет лихорадить и разрывать на части, что, собственно, уже начинает происходить как симптомы процесса распада, считает собеседник.
"Всевозможные центробежные проявления, которые мы видим, – это симптоматика. Это указывает на то, что европейские элиты, которые привыкли подпитываться от Германии, видят, что деньги заканчиваются, значит надо менять хозяев. Элиты ищут новых "папиков", новые источники финансирования. И они идут на разрыв", – сказал политолог.
На этом фоне правые партии повсюду попытаются перехватить власть, и будет все то, о чем пишет The Guardian, полагает Манойло.
"То есть вполне возможно, что этот кризис будет усугубляться и приведет к таким трещинам в общеевропейском единстве, что мало не покажется европейцам. А мы будем наблюдать", – подытожил эксперт.
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