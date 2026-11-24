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Надо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать Россия

Надо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать Россия - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Надо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать Россия

Для распада Европейского союза, который является проектом стремительно нищающей Германии, сегодня складываются все предпосылки, и до конца 2027 года он... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T07:11

2026-11-24T07:11

2026-11-24T07:11

мнения

андрей манойло

европейский союз (ес)

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политика

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Что ждет Европу из-за Украины и как поведет себя Россия Что ждет Европу из-за Украины и как поведет себя Россия audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Для распада Европейского союза, который является проектом стремительно нищающей Германии, сегодня складываются все предпосылки, и до конца 2027 года он действительно может оказаться на пороге развала на глазах у всего мира и без какого-либо участия России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук "Альтер", профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.Издание The Guardian опубликовало статью, в которой прогнозируется кардинальное изменение облика Европы уже через год. Согласно приведенным мнениям экспертов, серьезные потрясения ждут ЕС по итогам напряженного избирательного цикла, который начинается в конце ноября 2026 и закончится к концу 2027. Прогнозируется, что многочисленные выборные процессы почти повсеместно завершатся приходом к власти правых сил, что вызовет "постепенное ослабление европейского проекта... если не полный распад".По мнению Манойло, такой исход для ЕС вполне возможен, только причиной тому послужат не выборы в странах Европы.Евросоюз – проект немецкий, что в нынешних условиях немаловажно, то есть именно Германия, выстроившая архитектуру современного Европейского союза под себя, была и пока еще остается его абсолютным спонсором и донором, добавил он."И в Германии, и за ее пределами очень часто шутят – иронично, но с долей правды довольно большой – о том, что Германия, выстроив архитектуру Европейского союза, смогла решить те задачи, которые не смогла решить во время Второй мировой войны силой оружия и военной интервенции. Решила мирно – путем экономической экспансии и политики, выстраивая "общий европейский дом", – прокомментировал гость эфира.Но у экономики Германии сейчас заканчиваются деньги – в том числе потому, что огромные средства были брошены Берлином на поддержку Украины, так что финансы на поддержание всей этой "инфраструктуры лояльности" в виде ЕС иссякают, отметил Манойло.И как только они закончатся, Евросоюз начнет лихорадить и разрывать на части, что, собственно, уже начинает происходить как симптомы процесса распада, считает собеседник.На этом фоне правые партии повсюду попытаются перехватить власть, и будет все то, о чем пишет The Guardian, полагает Манойло."То есть вполне возможно, что этот кризис будет усугубляться и приведет к таким трещинам в общеевропейском единстве, что мало не покажется европейцам. А мы будем наблюдать", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС урезает свой бюджет на сотни миллиардов евро ради поддержки Украины Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ Путин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по Украине

https://crimea.ria.ru/20261123/drugogo-stsenariya-net-kakuyu-tsel-presleduet-kiev-v-konflikte-s-rf-1161289452.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей манойло, европейский союз (ес), европа, украина, политика