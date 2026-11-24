https://crimea.ria.ru/20261124/na-ukraine-naneseny-udary-po-elektropodstantsii-v-prilukakh-1161325336.html

На Украине нанесены удары по электроподстанции в Прилуках

На Украине нанесены удары по электроподстанции в Прилуках - РИА Новости Крым, 24.11.2026

На Украине нанесены удары по электроподстанции в Прилуках

В ночь на вторник, 24 ноября, российские военные нанесли удары по электроподстанции в Черниговской области и сухогрузу двойного назначения юго-западнее Одессы,... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T08:27

2026-11-24T08:27

2026-11-24T08:27

черниговская область

новости сво

украина

вооруженные силы россии

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на вторник, 24 ноября, российские военные нанесли удары по электроподстанции в Черниговской области и сухогрузу двойного назначения юго-западнее Одессы, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что поражены обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Прилуки Черниговской области и морское судно типа "сухогруз" на переходе морем юго-западнее Одессы. Сухогруз доставлял грузы военного назначения.В понедельник российские военные поразили перевозивший технику ВСУ железнодорожный локомотив в Харьковской области, а также сухогруз двойного назначения восточнее Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные ударили по портам и железной дороге на УкраинеРасчет "Ланцета" уничтожил семь вражеских ЗРК в Запорожской области Новости СВО: Киев сдает позиции и тысячами теряет боевиков

черниговская область

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черниговская область, новости сво, украина, вооруженные силы россии, удары по украине