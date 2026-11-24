https://crimea.ria.ru/20261124/obstanovka-v-energosisteme-kryma-24-noyabrya-1161325552.html

Обстановка в энергосистеме Крыма 24 ноября

Обстановка в энергосистеме Крыма 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Обстановка в энергосистеме Крыма 24 ноября

В Крыму во вторник, 24 ноября, продолжают действовать ограничения режима потребления электрической мощности, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T08:37

2026-11-24T08:37

2026-11-24T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник, 24 ноября, продолжают действовать ограничения режима потребления электрической мощности, сообщает "Крымэнерго".Ориентировочная продолжительность отключений составит от 3 до 6 часов. В случае продления сроков отключения информация будет опубликована дополнительно, проинформировали на предприятии.К настоящему времени отключения света ввели в Джанкое и районе, в Белогорском, Раздольненском, Бахчисарайском, Советском, Кировском, Первомайском районах, а также частично в Феодосии, Евпатории, Симферополе. С перечнем отключенных адресов можно ознакомиться по ссылке.Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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