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"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом
"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом - РИА Новости Крым, 24.11.2026
"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом
От гвардейского солдата до генералиссимуса – Александр Васильевич Суворов, русский полководец, участник семи крупных войн Российской империи, победитель 60... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T09:37
2026-11-24T09:37
2026-11-24T09:37
инфографика
александр суворов
история
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. От гвардейского солдата до генералиссимуса – Александр Васильевич Суворов, русский полководец, участник семи крупных войн Российской империи, победитель 60 сражений без единого проигрыша. 24 ноября – день рождения знаменитого военачальника. РИА Новости Крым публикует инфографику с самыми значимыми достижениями и фактами из жизни Суворова.Александр Васильевич родился в 1730 году в семье дворянина. Он вырос на рассказах отца о Петре Великом и о войне со шведами. Взгляд на военное искусство генералиссимус изложил в книге "Наука побеждать". "Тяжело в учении – легко в походе!" – любил повторять Суворов.Благодаря его уму, таланту и смелости принимать решения Российская империя смогла выиграть несколько войн и значительно расширить свои границы. Полководец был награжден всеми известными российскими орденами того времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения СувороваСамая тяжелая победа Суворова: как французскую армию разгромили при НовиНаука побеждать: Суворов в Крыму
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александр суворов, история, россия, армия и флот, инфографика
"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом
День рождения Александра Суворова – инфографика о значимых фактах жизни полководца