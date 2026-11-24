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После взрыва газа из горящей многоэтажки на Алтае эвакуировали людей

После взрыва газа из горящей многоэтажки на Алтае эвакуировали людей - РИА Новости Крым, 24.11.2026

После взрыва газа из горящей многоэтажки на Алтае эвакуировали людей

В райцентре Кулунда в Алтайском крае продолжается ликвидация последствий взрыва газа в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали пять человек, еще восемь вышли... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T08:18

2026-11-24T08:18

2026-11-24T08:18

республика алтай

алтайский край

новости

происшествия

взрыв

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

взрыв газа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В райцентре Кулунда в Алтайском крае продолжается ликвидация последствий взрыва газа в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали пять человек, еще восемь вышли из здания самостоятельно, сообщили в республиканском МЧС.Во вторник утром сообщалось, что газ взорвался в пятиэтажке, обрушились два верхних этажа здания.Сейчас тушение пожара продолжается, огонь локализован на площади около 60 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.Накануне в Крыму в городском округе Алушта потушили пожар в жилом многоквартирном доме. Изначально сообщалось, что огонь охватил 100 квадратных метров, была угроза распространения на кровлю. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась. Из дома были эвакуированы 10 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261121/vo-vladikavkaze-posle-vzryva-gaza-chastichno-obrushilsya-podezd-doma-1161268118.html

республика алтай

алтайский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика алтай, алтайский край, новости, происшествия, взрыв, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв газа