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После взрыва газа из горящей многоэтажки на Алтае эвакуировали людей
После взрыва газа из горящей многоэтажки на Алтае эвакуировали людей - РИА Новости Крым, 24.11.2026
После взрыва газа из горящей многоэтажки на Алтае эвакуировали людей
В райцентре Кулунда в Алтайском крае продолжается ликвидация последствий взрыва газа в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали пять человек, еще восемь вышли... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T08:18
2026-11-24T08:18
2026-11-24T08:18
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алтайский край
новости
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взрыв газа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В райцентре Кулунда в Алтайском крае продолжается ликвидация последствий взрыва газа в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали пять человек, еще восемь вышли из здания самостоятельно, сообщили в республиканском МЧС.Во вторник утром сообщалось, что газ взорвался в пятиэтажке, обрушились два верхних этажа здания.Сейчас тушение пожара продолжается, огонь локализован на площади около 60 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.Накануне в Крыму в городском округе Алушта потушили пожар в жилом многоквартирном доме. Изначально сообщалось, что огонь охватил 100 квадратных метров, была угроза распространения на кровлю. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась. Из дома были эвакуированы 10 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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республика алтай, алтайский край, новости, происшествия, взрыв, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв газа
После взрыва газа из горящей многоэтажки на Алтае эвакуировали людей
После взрыва газа из горящей многоэтажки на Алтае эвакуировали пять человек