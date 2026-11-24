https://crimea.ria.ru/20261124/sem-chelovek-postradali-pri-atake-bpla-na-avtovokzal-v-donetske-1161327300.html

Семь человек пострадали при атаке БПЛА на автовокзал в Донецке

Семь человек пострадали при атаке БПЛА на автовокзал в Донецке - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Семь человек пострадали при атаке БПЛА на автовокзал в Донецке

Семь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на автовокзал "Южный" в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T09:55

2026-11-24T09:55

2026-11-24T09:55

атаки всу

алексей кулемзин

донецкая народная республика (днр)

донецк

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Семь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на автовокзал "Южный" в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Он также отметил, что вследствие обстрела ВСУ поврежден транспорт муниципального предприятия "Дорожное ремонтно-строительное управление" в Ленинском районе Донецка.Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на воскресенье, 22 ноября, массированно атаковали энергоинфраструктуру ДНР – нарушено электроснабжение значительной части региона. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУОдин человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка"

донецкая народная республика (днр)

донецк

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, алексей кулемзин, донецкая народная республика (днр), донецк, новости сво, происшествия