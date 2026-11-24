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Что значит для ООН саммит в Шэньчжэне

Что значит для ООН саммит в Шэньчжэне - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Что значит для ООН саммит в Шэньчжэне

Трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне прошел при участии лидеров самых авторитетных постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН, и это означает именно... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T07:27

2026-11-24T07:27

2026-11-24T07:27

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павел шипилин

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саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне прошел при участии лидеров самых авторитетных постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН, и это означает именно эти три государства способны реанимировать Организацию объединенных наций, вернув ей изначальную цель – сохранение глобального мира. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Павел Шипилин.По его мнению, самое главное значение саммита в Шэньчжэне заключается не только в том факте, что участие в нем прияли три великие державы мира Россия – Китай – США, но и в том, что эти три страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, от которых, по сути, зависит принятие решений.У многих экспертов в этой связи возникает искушение прочить реформу ООН, ее переучреждение, однако необходимости в этом нет, поскольку главной цели Организации объединенных наций можно добиваться и при нынешней конфигурации организации, считает политолог."Другой вопрос, что наиболее авторитетные и реально имеющие возможности проецировать свою силу на весь остальной мир члены Совета Безопасности выделились из Совета Безопасности ООН и собрались в Шэньчжэне. Потому что ни Франция, ни Великобритания не могут решать какие-то глобальные задачи, для которых, собственно, организация ООН изначально и создавалась", – добавил Шипилин.Россию, США и Китай объединяет ответственность за поддержание мира – ПутинОн напомнил, что ООН создавалась не ради мира, а ради предотвращения войны, хотя в последнее время ее наделяют не свойственными ей изначально функциями."Уже накрутили на нее, навесили каких-то дополнительных задач. Поэтому и возникают идеи то Индию включить, то Турцию, то арабские страны. Это все не имеет отношения к глобальному миру", – отметил Шипилин.Политолог делает вывод, что именно РФ, Китай и США способны вернуть Организации объединенных наций ее изначальную цель, а с ней былую значимость.Наладив формат взаимодействия, три ведущие страны Совбеза ООН смогут и дальше контактировать по различным вопросам, касающимся сохранения глобального мира, считает политолог."И можно обсуждать, например, Тайвань, в этом составе. И украинскую проблему мы смогли бы решить, если бы договорились три великие державы между собой, поняли бы проблемы друг друга. А вроде бы взаимопонимание найдено по проблемам безопасности", – заметил Шипилин.Важно при этом, чтобы такой контакт между лидерами трех стран поддерживался постоянно, подчеркнул он."Это первый контакт, и, я надеюсь, не последний. В чем его значение? Должны на постоянной основе собираться представители трех великих держав, постоянно как-то контактировать... Пусть это будет, допустим, в здании ООН, – не важно. Периодически, раз в год, например, чтобы держать руку на пульсе и находить точки соприкосновения", – заключил эксперт.Ранее политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что трехсторонняя встреча лидеров мировых держав России, Китая и США стала очередным шагом к созданию нового миропорядка на основе "союза трех", который вполне может сложиться как устойчивый, но по итогу непростого процесса, предполагающего постоянные переговоры и принятие совместных решений.Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп 19 ноября 2026 года впервые в истории провели трехстороннюю встречу, которая прошла на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.По ее итогам президент РФ заявил, что безопасность Украины должна быть вписана в общую европейскую и предложил представителям Евросоюза приехать в Москву для предоставления своей позиции по украинскому урегулированию и архитектуре безопасности в целом и продолжения переговоров. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал лидеров Европы и главу киевского режима Владимира Зеленского напрямую связываться с Москвой и заключать соглашение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин – итоговая декларация Путин и Трамп уделили много внимания украинскому конфликту в ходе встречи Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ

https://crimea.ria.ru/20261121/krokodila-ugovorit-nelzya-kak-sammit-v-shenchzhene-povliyaet-na-ukrainu-i-evropu-1161242174.html

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мнения, павел шипилин, политика, оон, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), россия, китай, сша