https://crimea.ria.ru/20261124/ssha-zaderzhivayut-postavki-kievu-raket-dlya-patriot--nazvana-prichina-1161326882.html

США задерживают поставки Киеву ракет для Patriot – названа причина

США задерживают поставки Киеву ракет для Patriot – названа причина - РИА Новости Крым, 24.11.2026

США задерживают поставки Киеву ракет для Patriot – названа причина

Украина до сих пор не получила партию ракет-перехватчиков для зенитного комплекса Patriot, закупленных у США на европейские деньги, из-за задержки со стороны... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T09:47

2026-11-24T09:47

2026-11-24T09:47

patriot (зенитный ракетный комплекс)

поставки западного оружия украине

украина

сша

пентагон

пит хегсет

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Украина до сих пор не получила партию ракет-перехватчиков для зенитного комплекса Patriot, закупленных у США на европейские деньги, из-за задержки со стороны главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.По данным издания, речь идет об американских ракетах PAC-2 и PAC-3, приобретенных на деньги европейских союзников Украины. Часть пакета составляют ракеты, находящиеся в европейских арсеналах.Авторы публикации, ссылаясь на осведомленные источники, заявляют, что поставку задерживает глава Пентагона Пит Хегсет.Поскольку данные ракеты-перехватчики производятся на территории США, их экспорт и реэкспорт осуществляется с одобрения Вашингтона.Как уточняет газета, планировалось поставить Киеву 8 ракет PAC-3 в сентябре, 10 – в октябре, 10 – в ноябре, 12 – в декабре.Ни одну из этих поставок Пентагон пока не одобрил.Глава киевского режима Владимир Зеленский и военачальники ВСУ неоднократно жаловались на нехватку перехватчиков для Patriot. Зеленский напрямую обвинял Хегсета в том, что США не поставляют Украине эти боеприпасы.Москва не раз подчеркивала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из фонда мира на оружие: ЕС выделил 1 млрд евро на поставки вооружений Киеву ЕС урезает свой бюджет на сотни миллиардов евро ради поддержки Украины Демпартия США готовит $15 млрд для Киева: что предпримет Трамп

украина

сша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

patriot (зенитный ракетный комплекс), поставки западного оружия украине, украина, сша, пентагон, пит хегсет, новости