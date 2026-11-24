Атакованный в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Санкт-Петербург
Сухогруз "Спарта II" после атаки БПЛА в Финском заливе отбуксировали в Санкт-Петербург
09:28 24.11.2026 (обновлено: 10:32 24.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Подвергшийся атаке беспилотников в Финском заливе сухогруз "Спарта II" отбуксировали в порт Санкт-Петербург, сообщили в Минтрансе РФ.
В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от границы РФ два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград, проводится эвакуация экипажа. Также сообщалось, что к российскому сухогрузу подошло российское спасательное судно. Экипаж сухогруза благополучно добрался в Санкт-Петербург.
"Многофункциональное аварийно-спасательное судно "Мурман" подведомственной Минтрансу России Морспасслужбы завершило буксировку аварийного сухогруза "Спарта II" из Финского залива на безопасную якорную стоянку в порту Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Ранее спасатели Морспасслужбы эвакуировали весь экипаж сухогруза на борт судна "Спасатель Карев". С двух спасательных судов на протяжении всего перехода непрерывно охлаждали конструкции аварийного сухогруза, чтобы предотвратить повторное возгорание, отметили в ведомстве.
На рейде сухогруз встретила группировка судов со спасательной группой, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием.
"Сейчас первоочередной задачей спасателей является окончательное устранение угрозы повторного возгорания на борту сухогруза", - добавили в Минтрансе.
© Минтранс РоссииАтакованный в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Санкт-Петербург
© Минтранс России
Аварийно-спасательные работы продолжаются, добавили в ведомстве.
Ранее в Черном море, в 80 километрах от болгарского города Бяла, затонуло судно GAS HUSKY. Танкер шел под флагом Либерии.
Также сообщалось, что в Черном море у берегов Румынии беспилотник атаковал судно. На борту вспыхнул пожар.
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