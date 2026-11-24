https://crimea.ria.ru/20261124/atakovannyy-v-finskom-zalive-sukhogruz-otbuksirovali-v-sankt-peterburg-1161326603.html

Атакованный в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Санкт-Петербург

Атакованный в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Санкт-Петербург - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Атакованный в Финском заливе сухогруз отбуксировали в Санкт-Петербург

Подвергшийся атаке беспилотников в Финском заливе сухогруз "Спарта II" отбуксировали в порт Санкт-Петербург, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T09:28

2026-11-24T09:28

2026-11-24T10:32

сухогруз

атаки всу

минтранс россии

санкт-петербург

финский залив

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Подвергшийся атаке беспилотников в Финском заливе сухогруз "Спарта II" отбуксировали в порт Санкт-Петербург, сообщили в Минтрансе РФ.В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от границы РФ два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград, проводится эвакуация экипажа. Также сообщалось, что к российскому сухогрузу подошло российское спасательное судно. Экипаж сухогруза благополучно добрался в Санкт-Петербург.Ранее спасатели Морспасслужбы эвакуировали весь экипаж сухогруза на борт судна "Спасатель Карев". С двух спасательных судов на протяжении всего перехода непрерывно охлаждали конструкции аварийного сухогруза, чтобы предотвратить повторное возгорание, отметили в ведомстве.На рейде сухогруз встретила группировка судов со спасательной группой, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием.Аварийно-спасательные работы продолжаются, добавили в ведомстве.Ранее в Черном море, в 80 километрах от болгарского города Бяла, затонуло судно GAS HUSKY. Танкер шел под флагом Либерии.Также сообщалось, что в Черном море у берегов Румынии беспилотник атаковал судно. На борту вспыхнул пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атакованный у берегов Сочи танкер Aframax Rio отбуксирован в безопасное местоОткрытое горение после атаки на танкер в Сочи ликвидированоТанкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен

санкт-петербург

финский залив

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Сухогруз, подвергшийся атаке БПЛА в Финском заливе Сухогруз "Спарта II", атакованный БПЛА в Финском заливе, отбуксирован в порт Санкт-Петербург, сообщает Минтранс России. Там добавили, что ранее спасатели Морспасслужбы эвакуировали весь экипаж сухогруза на борт многофункционального аварийно-спасательного судна "Спасатель Карев". 2026-11-24T09:28 true PT0M34S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухогруз, атаки всу, минтранс россии, санкт-петербург, финский залив, происшествия, новости