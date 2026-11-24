https://crimea.ria.ru/20261124/gde-v-krymu-zapravitsya-toplivom-po-100-rubley-24-noyabrya-1161324427.html

Где в Крыму заправиться топливом по 100 рублей 24 ноября

Где в Крыму заправиться топливом по 100 рублей 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Где в Крыму заправиться топливом по 100 рублей 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, топливо по цене 100 рублей за литр можно будет приобрести в Крыму на заправках двух сетей. Об этом сообщает Минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T07:55

2026-11-24T07:55

2026-11-24T07:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, топливо по цене 100 рублей за литр можно будет приобрести в Крыму на заправках двух сетей. Об этом сообщает Минтопэнерго республики.С 8:00 бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо можно купить на АЗС "АТАН".С 14:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо можно приобрести на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 бензин АИ-95 и дизельное топливо будет в продаже на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, на ЮБК и в Сакском районе.Данные обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru по мере поступления данных от нефтетрейдеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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