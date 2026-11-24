СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Газ взорвался в пятиэтажке в селе Кулунда Алтайского края, сообщили в региональном МЧС. Спасатели тушат пожар. Кроме того, в одном из подъездов обрушились верхние этажи. Жителей эвакуируют.По прибытии было установлено, что произошло обрушение верхних этажей во втором подъезде пятиэтажного жилого дома. Дом газифицирован. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, а также все взаимодействующие службы. Идет ликвидация возникшего пожара.и эвакуация жителей, также сообщили в МЧС.Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия направлены аэромобильная группировка, оперативная группа Главного управления и спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе более 30 человек личного состава и порядка 10 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Газ взорвался в пятиэтажке в селе Кулунда Алтайского края, сообщили в региональном МЧС. Спасатели тушат пожар. Кроме того, в одном из подъездов обрушились верхние этажи. Жителей эвакуируют.
"Поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси с последующим возгоранием по адресу: Алтайский край, село Кулунда, улица Механизаторская, дом 22", – проинформировали спасатели.
По прибытии было установлено, что произошло обрушение верхних этажей во втором подъезде пятиэтажного жилого дома. Дом газифицирован. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, а также все взаимодействующие службы. Идет ликвидация возникшего пожара.и эвакуация жителей, также сообщили в МЧС.
Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия направлены аэромобильная группировка, оперативная группа Главного управления и спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе более 30 человек личного состава и порядка 10 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
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