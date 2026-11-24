https://crimea.ria.ru/20261124/gaz-vzorvalsya-v-mnogoetazhke-na-altae--obrushilis-verkhnie-etazhi-doma-1161322714.html

Газ взорвался в многоэтажке на Алтае – обрушились верхние этажи дома

Газ взорвался в многоэтажке на Алтае – обрушились верхние этажи дома - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Газ взорвался в многоэтажке на Алтае – обрушились верхние этажи дома

Газ взорвался в пятиэтажке в селе Кулунда Алтайского края, сообщили в региональном МЧС. Спасатели тушат пожар. Кроме того, в одном из подъездов обрушились... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T06:52

2026-11-24T06:52

2026-11-24T06:52

алтайский край

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

взрыв газа

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/18/1161322894_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f948ae254187cfaa833f8a500df9d58e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Газ взорвался в пятиэтажке в селе Кулунда Алтайского края, сообщили в региональном МЧС. Спасатели тушат пожар. Кроме того, в одном из подъездов обрушились верхние этажи. Жителей эвакуируют.По прибытии было установлено, что произошло обрушение верхних этажей во втором подъезде пятиэтажного жилого дома. Дом газифицирован. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, а также все взаимодействующие службы. Идет ликвидация возникшего пожара.и эвакуация жителей, также сообщили в МЧС.Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия направлены аэромобильная группировка, оперативная группа Главного управления и спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе более 30 человек личного состава и порядка 10 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261121/vo-vladikavkaze-posle-vzryva-gaza-chastichno-obrushilsya-podezd-doma-1161268118.html

алтайский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, взрыв газа