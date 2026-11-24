https://crimea.ria.ru/20261124/v-krymu-poyavitsya-peredovaya-shkola-1161327092.html

В Крыму появится передовая школа

В Крыму появится передовая школа - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Крыму появится передовая школа

К 2030 году в Крыму и Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется открыть передовые школы. Они станут методическими центрами по применению лучших практик... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T10:25

2026-11-24T10:25

2026-11-24T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. К 2030 году в Крыму и Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется открыть передовые школы. Они станут методическими центрами по применению лучших практик обучения, сообщили в правительстве РФ."Ключевые направления работы при их создании ‒ образовательная модель, финансовое обеспечение, цифровой сервис для координации деятельности школ и показатели эффективности", ‒ отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Уточняется, что уже доработана концепция создания передовых школ, подготовлены типовая образовательная модель и порядок конкурсного отбора руководителей и управленческих команд.Первая передовая школа откроется в 2027 году в Рязанской области. В 2028 году такие образовательные учреждения появятся в Нижегородской, Новгородской и Псковской областях. Следующий этап рассчитан до 2030 года, он охватит Крым, ДНР, Свердловскую и Омскую области, Хабаровский и Краснодарский края, Карачаево-Черкесскую Республику, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов."Типовая образовательная модель… ориентирует обучающихся на традиционные духовно-нравственные ценности, семью, труд, историю и культуру страны, преемственность поколений, воспитание целостной воспитательной среды", - отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.В министерстве строительства и архитектуры Крыма добавили, что проект, объединяющий науку, спорт и искусство, рассчитан на одаренных детей. Передовая школа ориентирована на развитие искусственного интеллекта и технологическое лидерство, а также предусматривает создание современной инфраструктуры для обучения и проживания."Сейчас важно тщательно проработать все вопросы - от проектирования до формирования образовательной модели. В случае реализации проекта республика получит современный объект для талантливых детей", - заявил глава Минстроя Крыма Эдуард Щеголев.Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года в школах России начнется обучение по новым государственным учебникам по русскому языку и литературе для 10-11-х классов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал масштабный фестиваль профориентацииВ России утвердили план развития кадетского образованияКак в России детей вовлекают сказками в науку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, правительство россии, крым, новости крыма