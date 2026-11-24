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В Крыму появится передовая школа
В Крыму появится передовая школа - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Крыму появится передовая школа
К 2030 году в Крыму и Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется открыть передовые школы. Они станут методическими центрами по применению лучших практик... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T10:25
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2026-11-24T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. К 2030 году в Крыму и Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется открыть передовые школы. Они станут методическими центрами по применению лучших практик обучения, сообщили в правительстве РФ."Ключевые направления работы при их создании ‒ образовательная модель, финансовое обеспечение, цифровой сервис для координации деятельности школ и показатели эффективности", ‒ отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Уточняется, что уже доработана концепция создания передовых школ, подготовлены типовая образовательная модель и порядок конкурсного отбора руководителей и управленческих команд.Первая передовая школа откроется в 2027 году в Рязанской области. В 2028 году такие образовательные учреждения появятся в Нижегородской, Новгородской и Псковской областях. Следующий этап рассчитан до 2030 года, он охватит Крым, ДНР, Свердловскую и Омскую области, Хабаровский и Краснодарский края, Карачаево-Черкесскую Республику, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов."Типовая образовательная модель… ориентирует обучающихся на традиционные духовно-нравственные ценности, семью, труд, историю и культуру страны, преемственность поколений, воспитание целостной воспитательной среды", - отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.В министерстве строительства и архитектуры Крыма добавили, что проект, объединяющий науку, спорт и искусство, рассчитан на одаренных детей. Передовая школа ориентирована на развитие искусственного интеллекта и технологическое лидерство, а также предусматривает создание современной инфраструктуры для обучения и проживания."Сейчас важно тщательно проработать все вопросы - от проектирования до формирования образовательной модели. В случае реализации проекта республика получит современный объект для талантливых детей", - заявил глава Минстроя Крыма Эдуард Щеголев.Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года в школах России начнется обучение по новым государственным учебникам по русскому языку и литературе для 10-11-х классов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал масштабный фестиваль профориентацииВ России утвердили план развития кадетского образованияКак в России детей вовлекают сказками в науку
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РИА Новости Крым
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, правительство россии, крым, новости крыма
В Крыму появится передовая школа
В Крыму до 2030 года планируется создать передовую школу для одаренных детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. К 2030 году в Крыму и Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется открыть передовые школы. Они станут методическими центрами по применению лучших практик обучения, сообщили в правительстве РФ.
"Ключевые направления работы при их создании ‒ образовательная модель, финансовое обеспечение, цифровой сервис для координации деятельности школ и показатели эффективности", ‒ отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Уточняется, что уже доработана концепция создания передовых школ, подготовлены типовая образовательная модель и порядок конкурсного отбора руководителей и управленческих команд.
Первая передовая школа откроется в 2027 году в Рязанской области. В 2028 году такие образовательные учреждения появятся в Нижегородской, Новгородской и Псковской областях. Следующий этап рассчитан до 2030 года, он охватит Крым, ДНР, Свердловскую и Омскую области, Хабаровский и Краснодарский края, Карачаево-Черкесскую Республику, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, передовые школы не должны работать отдельно от системы образования. Они станут центром образовательного кластера, объединяющего школы, ведущие университеты, научные организации и предприятия. В основу образовательной модели передовых школ заложены лучшие отечественные традиции обучения и воспитания, в том числе опыт Международного детского центра "Артек".
"Типовая образовательная модель… ориентирует обучающихся на традиционные духовно-нравственные ценности, семью, труд, историю и культуру страны, преемственность поколений, воспитание целостной воспитательной среды", - отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
В министерстве строительства и архитектуры Крыма добавили, что проект, объединяющий науку, спорт и искусство, рассчитан на одаренных детей. Передовая школа ориентирована на развитие искусственного интеллекта и технологическое лидерство, а также предусматривает создание современной инфраструктуры для обучения и проживания.
"Сейчас важно тщательно проработать все вопросы - от проектирования до формирования образовательной модели. В случае реализации проекта республика получит современный объект для талантливых детей", - заявил глава Минстроя Крыма Эдуард Щеголев.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года в школах России начнется обучение
по новым государственным учебникам по русскому языку и литературе для 10-11-х классов.
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