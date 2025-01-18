https://crimea.ria.ru/20250118/vtoroy-za-den-avtomobil-s-lyudmi-upal-v-reku-v-pitere-1143463789.html
Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере
Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере
Автомобиль вылетел в Обводный канал в Санкт-Петербурге, погибла женщина, еще одна госпитализирована. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T16:56
2025-01-18T16:56
2025-01-18T18:13
дтп
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
санкт-петербург
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Автомобиль вылетел в Обводный канал в Санкт-Петербурге, погибла женщина, еще одна госпитализирована. Об этом сообщили в МЧС России.Уточняется, что автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Из воды его вытащили с помощью автокрана и спецсредств.Позднее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что выжившая скончалась в больнице.Это второй случай за сегодняшний день в Санкт-Петербурге, когда машина оказалась в воде. Ранее пьяная компания на внедорожнике вылетела в реку Фонтанку.Также в субботу утром машина с водителем и четырьмя пассажирами упала в реку на Нагатинской набережной в Москве. В результате ДТП пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Москвы машина рухнула в рекуВодитель погиб: подробности падения машины в реку в центре МосквыПассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), санкт-петербург, общество
Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере
В Санкт-Петербурге из реки достали вторую за день "легковушку"
16:56 18.01.2025 (обновлено: 18:13 18.01.2025)