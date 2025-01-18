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Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере
Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере
Автомобиль вылетел в Обводный канал в Санкт-Петербурге, погибла женщина, еще одна госпитализирована. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T16:56
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дтп
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Автомобиль вылетел в Обводный канал в Санкт-Петербурге, погибла женщина, еще одна госпитализирована. Об этом сообщили в МЧС России.Уточняется, что автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Из воды его вытащили с помощью автокрана и спецсредств.Позднее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что выжившая скончалась в больнице.Это второй случай за сегодняшний день в Санкт-Петербурге, когда машина оказалась в воде. Ранее пьяная компания на внедорожнике вылетела в реку Фонтанку.Также в субботу утром машина с водителем и четырьмя пассажирами упала в реку на Нагатинской набережной в Москве. В результате ДТП пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Москвы машина рухнула в рекуВодитель погиб: подробности падения машины в реку в центре МосквыПассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), санкт-петербург, общество
Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере

В Санкт-Петербурге из реки достали вторую за день "легковушку"

16:56 18.01.2025 (обновлено: 18:13 18.01.2025)
 
© МЧС РоссииВ Санкт-Петербурге спасатели МЧС России достали из реки легковушку
В Санкт-Петербурге спасатели МЧС России достали из реки легковушку
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Автомобиль вылетел в Обводный канал в Санкт-Петербурге, погибла женщина, еще одна госпитализирована. Об этом сообщили в МЧС России.
Уточняется, что автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Из воды его вытащили с помощью автокрана и спецсредств.
"Водолазы МЧС России и городской поисково-спасательной службы вытащили на берег женщину. Она госпитализирована. К сожалению, вторая женщина погибла", - говорится в сообщении.
Позднее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что выжившая скончалась в больнице.
Это второй случай за сегодняшний день в Санкт-Петербурге, когда машина оказалась в воде. Ранее пьяная компания на внедорожнике вылетела в реку Фонтанку.
Также в субботу утром машина с водителем и четырьмя пассажирами упала в реку на Нагатинской набережной в Москве. В результате ДТП пострадавших нет.
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