https://crimea.ria.ru/20250118/vtoroy-za-den-avtomobil-s-lyudmi-upal-v-reku-v-pitere-1143463789.html

Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере

Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере

Автомобиль вылетел в Обводный канал в Санкт-Петербурге, погибла женщина, еще одна госпитализирована. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T16:56

2025-01-18T16:56

2025-01-18T18:13

дтп

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

санкт-петербург

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Автомобиль вылетел в Обводный канал в Санкт-Петербурге, погибла женщина, еще одна госпитализирована. Об этом сообщили в МЧС России.Уточняется, что автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Из воды его вытащили с помощью автокрана и спецсредств.Позднее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что выжившая скончалась в больнице.Это второй случай за сегодняшний день в Санкт-Петербурге, когда машина оказалась в воде. Ранее пьяная компания на внедорожнике вылетела в реку Фонтанку.Также в субботу утром машина с водителем и четырьмя пассажирами упала в реку на Нагатинской набережной в Москве. В результате ДТП пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Москвы машина рухнула в рекуВодитель погиб: подробности падения машины в реку в центре МосквыПассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно

санкт-петербург

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), санкт-петербург, общество