https://crimea.ria.ru/20250118/tri-ukrainskikh-bespilotnika-sbity-nad-akvatoriey-chernogo-morya-i-krymom-1143466231.html

Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом

Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом

Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T20:47

2025-01-18T20:47

2025-01-18T20:51

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.В ночь на 18 января силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Россию. В ночь на субботу над шестью регионами уничтожены и перехвачены 46 беспилотников, также сообщили в Минобороны."18 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 11 – над Курской, семь – над Калужской, пять беспилотников – над территорией Тульской, три – над территорией Белгородской и два БПЛА – над территорией Воронежской области", сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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