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Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом
Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом
Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T20:47
2025-01-18T20:51
новости
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.В ночь на 18 января силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Россию. В ночь на субботу над шестью регионами уничтожены и перехвачены 46 беспилотников, также сообщили в Минобороны."18 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 11 – над Курской, семь – над Калужской, пять беспилотников – над территорией Тульской, три – над территорией Белгородской и два БПЛА – над территорией Воронежской области", сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф
Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом

Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом

20:47 18.01.2025 (обновлено: 20:51 18.01.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
"С 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два – над акваторией Черного моря и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
В ночь на 18 января силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Россию. В ночь на субботу над шестью регионами уничтожены и перехвачены 46 беспилотников, также сообщили в Минобороны.
"18 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 11 – над Курской, семь – над Калужской, пять беспилотников – над территорией Тульской, три – над территорией Белгородской и два БПЛА – над территорией Воронежской области", сказано в сообщении.
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НовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымКрымНовости КрымаПВОМинистерство обороны РФ
 
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