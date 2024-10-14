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Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров, что на 15% больше показателей прошлого... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T10:23
2024-10-14T11:14
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железная дорога
новости
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туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров, что на 15% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым и обратно в этом сезоне курсировали 20 пар поездов "Таврия" и еще три прицепные группы вагонов. Это восемь поездов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и 10 – из других регионов.Самыми массовыми точками отправления в сторону полуострова стали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Адлер - из этих городов в Крым уехало больше всего пассажиров.На поезде "Гранд Экспресс", который ежедневно курсирует между Москвой и Петербургом, за этот период проехали 70 тысяч человек, добавил перевозчик.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года.По его словам, две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугГости крымских санаториев молодеют – министр курортов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железная дорога, новости, транспорт, туризм в крыму, новости крыма
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон

Поезда перевезли в Крым и из Крыма более 3 млн пассажиров в курортный сезон

10:23 14.10.2024 (обновлено: 11:14 14.10.2024)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров, что на 15% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Больше трех миллионов пассажиров перевезли за курортный сезон поезда "Таврия" и "Гранд Экспресс". Это на 15% больше, чем в мае-сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.
В Крым и обратно в этом сезоне курсировали 20 пар поездов "Таврия" и еще три прицепные группы вагонов. Это восемь поездов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и 10 – из других регионов.
Самыми массовыми точками отправления в сторону полуострова стали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Адлер - из этих городов в Крым уехало больше всего пассажиров.
На поезде "Гранд Экспресс", который ежедневно курсирует между Москвой и Петербургом, за этот период проехали 70 тысяч человек, добавил перевозчик.
В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года.
По его словам, две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"Железная дорогаНовостиТранспортТуризм в КрымуНовости Крыма
 
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