https://crimea.ria.ru/20241014/skolko-passazhirov-perevezli-krymskie-poezda-v-kurortnyy-sezon-1141064166.html

Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон

Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон

Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров, что на 15% больше показателей прошлого... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров, что на 15% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым и обратно в этом сезоне курсировали 20 пар поездов "Таврия" и еще три прицепные группы вагонов. Это восемь поездов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и 10 – из других регионов.Самыми массовыми точками отправления в сторону полуострова стали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Адлер - из этих городов в Крым уехало больше всего пассажиров.На поезде "Гранд Экспресс", который ежедневно курсирует между Москвой и Петербургом, за этот период проехали 70 тысяч человек, добавил перевозчик.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года.По его словам, две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугГости крымских санаториев молодеют – министр курортов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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