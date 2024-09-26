https://crimea.ria.ru/20240926/kak-rabotaet-sukhoputnyy-koridor-v-krym-bezopasnost-azs-i-svyaz-1140654346.html

Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь

Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь

"Покрытие отличное, едешь и кайфуешь – прямо как по "Тавриде". Водитель Евгений, живущий в Херсонской области и постоянно бывающий по служебным обязанностям в... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T19:10

2024-09-26T19:10

2024-09-26T19:10

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ГЕНИЧЕСК, 26 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. "Покрытие отличное, едешь и кайфуешь – прямо как по "Тавриде". Водитель Евгений, живущий в Херсонской области и постоянно бывающий по служебным обязанностям в Крыму и новых регионах РФ, не случайно сравнивает сухопутный коридор на полуостров с главной автомагистралью Крыма. За последние годы "Таврида" стала фактически эталоном трасс на юге России, и с недавнего времени жители Донбасса и Новороссии и приезжающие через новые субъекты РФ туристы также могут ощутить, что такое качественный ремонт дорог по российским стандартам. Какова сейчас обстановка на альтернативном маршруте на полуостров и как ремонтируют дороги на Херсонщине – в репортаже РИА Новости Крым."Еще недавно дороги здесь фактически не было"Еще совсем недавно, в пик курортного сезона, здесь проходили до семи тысяч машин в сутки. Но лето позади, и трафик по сухопутному коридору значительно снизился – по ощущениям, раза в два, а то и больше. Но продолжается сезон бархатный, и навстречу нам, то есть в сторону полуострова, то и дело видим машины с "неместными" номерами. Больше всего авто – из самого Крыма, но есть и из Ростовской области, Подмосковья, Кубани, Ставропольского края и даже из Владимирской области и Мордовии. Немало едет самосвалов и фур, в том числе со стройматериалами.Вдоль дороги на полях работает сельхозтехника – на Херсонщине как раз стартовал сев озимых. В целом мирная и спокойная жизнь. О том, что это прифронтовой регион, напоминают только периодически встречающиеся военные "КамАЗы" и "Уралы". Заторов и "тянучек" нет, поэтому идем с комфортом на хорошей скорости. Везде нанесена разметка, вдоль трассы стоят дорожные знаки и новенькие остановочные павильоны. По дороге от КПП "Джанкой" Евгений продолжает делиться воспоминаниями о прежних временах, когда дорога здесь фактически отсутствовала.Но сильно разгоняться тоже не стоит. На дороге действует ограничение скорости: 90 км/ч вне населенных пунктов и 60 км/ч – в их границах. Камер фиксации нарушений здесь пока не установили, но за соблюдением правил следят сотрудники ДПС.Многие автовладельцы в социальных сетях после поездки по сухопутному коридору отмечают, что маршрут полностью безопасен. На всем пути стоят контрольно-пропускные пункты. Правоохранители могут осуществлять выборочную проверку документов и багажа, но в то же время следят за тем, чтобы не образовывались очереди.Заправляйся без проблемС автозаправками на дороге через новые регионы проблем тоже нет. АЗС здесь хватает на всем протяжении, практически каждые 50-100 километров. Поэтому заправлять полный бак и заливать канистры "про запас" необходимости нет. Качество топлива вполне удовлетворительное, цены в среднем как и везде, плюс-минус пару рублей: 95-й бензин – 66-68 рублей, 92-й – 56-58 рублей, за литр дизеля просят 67-68 рублей. Если раньше оплату здесь принимали только наличными, то теперь можно спокойно рассчитываться банковской картой.За связь тоже можно не переживать. Мобильная сеть на дороге работает исправно. Интернет менее стабилен, местами он сбоит, но таких участков на трассе немного. Как бы там ни было, мощностей здешних сетей хватает для стабильной нормальной работы мессенджеров.С чем на сухопутном коридоре все еще проблема – так это с придорожной инфраструктурой. Тех же заведений общепита все еще крайне мало, хотя выпить кофе и перекусить можно и на заправках. Та же ситуация с автосервисами. Для шиномонтажа или другого мелкого ремонта придется заезжать в города, расположенные вдоль маршрута. Но следует помнить, что в новых регионах с 23:00 до 5:00 действует комендантский час. На саму трассу он не распространяется, но заезжать в города и поселки в этот временной промежуток не следует. Поэтому желательно выезжать на сухопутный коридор с утра, чтобы спокойно проехать в светлое время суток.На Херсонщине отремонтируют еще 150 км дорогПомимо ремонта альтернативного маршрута на полуостров, активно продолжается ремонт всей дорожной инфраструктуры новых регионов. В частности, в Херсонской области, как сообщили РИА Новости Крым в минтрансе региона, в рамках реализации программы социально-экономического развития в 2024 году дорожники обновили асфальтовое покрытие на 115 километрах региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, в населенных пунктах выполнен ремонт дорожного покрытия на 31 улице общей протяженностью около 36 километров.Отдельно в рамках мероприятий по восстановлению объектов дорожной инфраструктуры госкомпания "Автодор" в этом году отремонтировала 100 километров дорог, включая искусственные сооружения на них. Ключевым объектом стал капремонт 71-километрового участка дороги Новотроицкое – Чаплынка, являющегося важнейшей частью сухопутного автомобильного маршрута в Крым через новые регионы.Этот отрезок альтернативного пути на полуостров обеспечил транспортную доступность 17 населенных пунктов, а также позволил разгрузить автомобильный пункт пропуска "Джанкой", перенаправив потоки на "Армянск".Кроме того, "Автодор" восстановил проблемный 18-километровый участок дороги между пунктом пропуска "Перекоп" и Чаплынкой, который не ремонтировался за все годы украинской независимости. Эта дорога также является одной из ключевых составных частей альтернативного сухопутного маршрута в Крым.В процессе ремонта дорожникам прошлось полностью снимать старое, разбитое вдрызг покрытие, выгребать весь грунт, заново засыпать и уплотнять основание дороги, чтобы потом уложить верхние и нижние слои асфальта. Чтобы провести работы в максимально сжатые сроки, подрядчик установил два мобильных асфальтобетонных завода производительностью 240 тысяч тонн смеси в час.В планах на 2025 год – отремонтировать еще порядка 150 километров важных для Херсонской области дорог. В их числе долгожданная для многих херсонцев магистраль Нижние Серогозы – Верхний Рогачик, а также основные улицы Нижних Серогоз, Ивановки, Чаплынки, Аскании-Нова, Лазурного и других. По словам главы правительства региона Андрея Алексеенко, объекты для ремонта определяли исходя из пожеланий жителей области. Он отметил, что эти работы планируется начать уже в этом году. Вопрос выделения дополнительных средств обсуждался в ходе недавнего визита в область вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Корреспонденты РИА Новости Крым в эти дни находятся в командировке в Херсонской области, чтобы показать, как растут и развиваются новые регионы спустя два года после воссоединения с Россией. 30 сентября президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими по итогам проведенных там референдумов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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