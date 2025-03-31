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Дело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Дело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал доклад
Дело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Дело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал доклад
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения в Крыму воинских... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T21:43
2025-03-31T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения в Крыму воинских захоронений погибших в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба СК.Следственными органами СК России по Крыму и Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.243.4 УК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по РК и Севастополю Евгению Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
https://crimea.ria.ru/20250331/aksenov-poobeschal-vozmezdie-podzhigatelyam-mogil-fedorchaka-i-geroev-svo-1145339221.html
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александр бастрыкин, александр федорчак, новости, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), следком крыма и севастополя, евгений руднев, происшествия, нижнегорский район, вандализм
Дело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал доклад

По делу об осквернении могил героев спецоперации в Крыму Бастрыкин затребовал доклад

21:43 31.03.2025
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения в Крыму воинских захоронений погибших в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"Группа злоумышленников, личности которых в настоящее время устанавливаются, на территории Уваровского сельского поселения подожгла воинские захоронения погибших в зоне проведения специальной военной операции местных жителей. Среди поврежденных захоронений – могила военного корреспондента издания "Известия" Александра Федорчака", – сказано в сообщении СК.
Следственными органами СК России по Крыму и Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.243.4 УК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по РК и Севастополю Евгению Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
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Заголовок открываемого материала
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