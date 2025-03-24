https://crimea.ria.ru/20250324/posle-artobstrela-vsu-odnogo-iz-rayonov-lnr-pogibli-shest-chelovek-1145202440.html

Шестеро погибших: Пасечник об артобстреле и гибели журналистов в ЛНР

Шестеро погибших: Пасечник об артобстреле и гибели журналистов в ЛНР - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Шестеро погибших: Пасечник об артобстреле и гибели журналистов в ЛНР

Шесть человек, в том числе трое журналистов, погибли в результате артобстрела украинскими боевиками Кременского муниципального округа в ЛНР. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T22:42

2025-03-24T22:42

2025-03-24T23:18

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

происшествия

утраты

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе трое журналистов, погибли в результате артобстрела украинскими боевиками Кременского муниципального округа в ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Также пострадал 14-летний подросток, который получил осколочные ранения, уточнил глава региона. Пострадавший оперативно доставлен в одно из медучреждений, где ему оказывается вся необходимая помощь.Пасечник выразил соболезнования родным и близким всех погибших в результате варварского обстрела ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250324/aleksandr-fedorchak-pogib-v-zone-svo--v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-1145201338.html

луганская народная республика (лнр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, утраты, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу