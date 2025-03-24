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Шестеро погибших: Пасечник об артобстреле и гибели журналистов в ЛНР
Шестеро погибших: Пасечник об артобстреле и гибели журналистов в ЛНР - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Шестеро погибших: Пасечник об артобстреле и гибели журналистов в ЛНР
Шесть человек, в том числе трое журналистов, погибли в результате артобстрела украинскими боевиками Кременского муниципального округа в ЛНР. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T22:42
2025-03-24T22:42
2025-03-24T23:18
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
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всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе трое журналистов, погибли в результате артобстрела украинскими боевиками Кременского муниципального округа в ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Также пострадал 14-летний подросток, который получил осколочные ранения, уточнил глава региона. Пострадавший оперативно доставлен в одно из медучреждений, где ему оказывается вся необходимая помощь.Пасечник выразил соболезнования родным и близким всех погибших в результате варварского обстрела ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, утраты, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Шестеро погибших: Пасечник об артобстреле и гибели журналистов в ЛНР
При обстреле в ЛНР вместе с сотрудниками СМИ погибли ещё трое – Пасечник
22:42 24.03.2025 (обновлено: 23:18 24.03.2025)